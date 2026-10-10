Київське метро зупинилося через зникнення напруги

Рух поїздів та роботу ескалаторів тимчасово призупинено

У Києві 10 жовтня виникли проблеми з електропостачанням метрополітену, через що підземка тимчасово припинила роботу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис підприємства.

Причиною зупинки стало зникнення напруги від зовнішніх центрів живлення. У зв'язку з цим тимчасово призупинено рух поїздів та роботу ескалаторів. Команада метрополітену зазначила, що про відновлення руху поїздів повідомлять додатково.

Нагадаємо, через російську атаку на енергетичну інфраструктуру аварійні відключення електроенергії зафіксовано на Південній Борщагівці в Києві та в Бучанському районі Київської області. Енергетики вже працюють на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше відновити електропостачання споживачам.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника на 25-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі столиці. Також уламки БпЛА влучили у восьмиповерхову офісну будівлю. На місця подій направили екстрені служби.

Нагадаємо, раніше Київський метрополітен змінив правила руху поїздів під час тривалих повітряних тривог. Зокрема, на «червоній» лінії поїзди можуть тимчасово проїжджати окремі станції без висадки пасажирів, якщо на платформах виникає надмірне скупчення людей. У такому разі пасажирів можуть висадити на попередній, менш завантаженій станції.

У метрополітені пояснили, що такі заходи необхідні для безпеки людей, адже підземні станції під час повітряних тривог використовують також як укриття.