Контрабанда цигарок. Закарпатці переносять товар через гору в Румунію (відео)

Зазвичай одна людина бере два такі ящики набитих цигарками

За такий рейд можна заробити до 150€

У мережі з’явилося відео, як закарпатські контрабандисти переносять цигарки в обхід кордону. Ролик опублікував журналіст Віталій Глагола.

«Мені вдалось отримати ексклюзивне відео проходу через Карпати до Румунії закарпатських «цигаркових контрабандистів». Відео зняте вчора, 12 грудня. Його мені анонімно надав один із таких контрабандистів. Стартують контрабандисти із району села Ділове в сторону румунського кордону й проходять через гору Менчул», – зазначається у повідомленні.

За даними журналіста за такий рейд можна заробити до 150€, а за тиждень контрабандисти здійснюють до 3-4 ходок

«За один такий «рейс» контрабандист може заробити 100-150€. Йдуть через гору Менчул до Румунії. Там товар залишають в обумовленому місці й повертаються назад таким же шляхом. За тиждень можуть зробити 3-4 ходки. Усе залежить від погодних умов та фізичної витривалості. Зазвичай одна людина бере два такі ящики набитих цигарками, як на відео. Хто сильніший і фізично міцніший – тягне одразу три ящики», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники затримали на кордоні України та Румунії трьох контрабандистів, які хотіли катапультувати пакунок з безакцизними сигаретами.