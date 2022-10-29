Контрнаступ зсередини: журналіст показав епічне відео

Контрнаступ – це робота багатьох людей

Працює армійська авіація, вражає цілі міномет

Журналіст Андрій Цаплієнко показав, який вигляд має контрнаступ «зсередини».

«Працює армійська авіація, вражає цілі міномет, просувається штурмовий підрозділ. Робота багатьох людей, які думають лише про звільнення рідної землі», – підписав відео журналіст.

Нагадаємо, Збройні сили України можуть розпочати звільнення окупованого Криму вже наступного року. Деокупація півострова проводитиметься військовим шляхом.