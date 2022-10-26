Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку

Маляр: «Ми фактично знаходимося в активній обороні»

Українські військові сьогодні перебувають в активній обороні на Херсонському напрямку. Не віддають території ворогу. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«Там ідуть бої, сам Генштаб це позиціонує як оборонні дії, але ви самі по новинах бачите, що останній тиждень дещо інтенсивність подій знижується на фронті і ми фактично знаходимося в активній обороні. Щось вишукувати не треба, ми не втрачаємо території», с відзначила заступниця міністра.

Також Маляр зазначила, що динаміка фронту різна, тому іноді відбувається багато подій. «Умовно зараз можна говорити, що триває період позиційної оборони і рамках цієї оборони на певних ділянках фронту є просування вперед», – розповіла Маляр.

За її словами, Генштаб своєю інформацією теж вирішує воєнні задачі, тому до моменту поки не завершаться певні дії успішно, цю інформацію не оголошують. Маляр також додала, що кінцева мета ЗСУ – звільнення всіх наших територій. Українські військові добре розуміють, де росіяни провокують нас, а де вони обманюють.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому уповільнився контрнаступ на Півдні. Також Резніков заявив, що українські воїни контролюють всі мости через Дніпро у Херсоні, тому окупанти не зможуть покинути місто, як це було в Ізюмі. За його словами, окупантам небезпечно для життя залишатися в Херсоні та вести вуличні бої із ЗСУ. Шляхів відступу не буде.

Нагадаємо, розпочалася 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.