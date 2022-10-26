Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку
фото: Генштаб

Маляр: «Ми фактично знаходимося в активній обороні»

Українські військові сьогодні перебувають в активній обороні на Херсонському напрямку. Не віддають території ворогу. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«Там ідуть бої, сам Генштаб це позиціонує як оборонні дії, але ви самі по новинах бачите, що останній тиждень дещо інтенсивність подій знижується на фронті і ми фактично знаходимося в активній обороні. Щось вишукувати не треба, ми не втрачаємо території», с відзначила заступниця міністра.

Також Маляр зазначила, що динаміка фронту різна, тому іноді відбувається багато подій. «Умовно зараз можна говорити, що триває період позиційної оборони і рамках цієї оборони на певних ділянках фронту є просування вперед», – розповіла Маляр.

За її словами, Генштаб своєю інформацією теж вирішує воєнні задачі, тому до моменту поки не завершаться певні дії успішно, цю інформацію не оголошують. Маляр також додала, що кінцева мета ЗСУ – звільнення всіх наших територій. Українські військові добре розуміють, де росіяни провокують нас, а де вони обманюють.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому уповільнився контрнаступ на Півдні. Також Резніков заявив, що українські воїни контролюють всі мости через Дніпро у Херсоні, тому окупанти не зможуть покинути місто, як це було в Ізюмі. За його словами, окупантам небезпечно для життя залишатися в Херсоні та вести вуличні бої із ЗСУ. Шляхів відступу не буде. 

Нагадаємо, розпочалася 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

Теги: міністр Бахмут місто військові Херсонщина Генштаб Дніпро війна Міноборони контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти бояться ЗСУ
Херсонщина: наляканий окупант скаржиться, що українці були за 150 метрів від них (аудіо)
15 жовтня, 18:31
Сергій Гайдай повідомив, що контрнаступ ЗСУ на Луганщині триває
Чому сповільнився контрнаступ ЗСУ на Луганщині: Гайдай назвав причину
23 жовтня, 17:29
Вартість російського Ка-52 становить $16 млн
Херсонщина: зенітники за пів години збили два ворожі «Алігатори» 
24 жовтня, 16:34

Події в Україні

Окупанти вкрали з Херсона ще один пам'ятник 
Окупанти вкрали з Херсона ще один пам'ятник 
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку
Є загиблі, багато пожеж: рашисти обстріляли Оріхів (відео)
Є загиблі, багато пожеж: рашисти обстріляли Оріхів (відео)
В Україні змінився клімат: синоптик пояснив, якими тепер будуть осінь та зима 
В Україні змінився клімат: синоптик пояснив, якими тепер будуть осінь та зима 
Рашисти обстріляли ракетами Дружківку: фото наслідків
Рашисти обстріляли ракетами Дружківку: фото наслідків
«Уже нерви здають»: окупант у відчаї шукає можливість утекти з війни (перехоплення)
«Уже нерви здають»: окупант у відчаї шукає можливість утекти з війни (перехоплення)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
389K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
39K
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
35K
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона
34K
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України
25K
Фіаско проекту «Росія». Нам потрібно готуватись до найгіршого
23K
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»

Новини

«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
24 жовтня, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
24 жовтня, 07:30

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту