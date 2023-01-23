Із усіх завербованих «вагнерівцями» в’язнів на фронті залишилася лише п’ята частина – ЗМІ

Про вербування ув'язнених у російських в'язницях для участі у війні в Україні стало відомо влітку 2022 року

Дезертирувати, за даними ЗМІ, ув'язнені «вагнерівці» «зі страшною силою» почали ще восени

Із 50 тис. ув'язнених, завербованих ПВК «Вагнер», на фронті залишилося лише 10 тис. Інші або загинули, або стали дезертирами. Про це пише «Медуза».

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Видання посилається на цифри, надані головою благодійного фонду «Русь, яка сидить» Ольги Романової.

«За нашими даними, на кінець грудня було завербовано 42-43 тисячі [в'язнів]. Нині їх, найімовірніше, вже більше 50 тисяч. З них воюють на фронті десять тисяч, бо всі інші або вбиті, або трьохсоті, або зникли безвісти, або дезертували, або здалися в полон», – сказала Романова проекту My Russian Rights.

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За її даними, дезертирувати з ПВК ув'язнені «зі страшною силою» почали ще восени. Багато хто з них, зазначає глава проєкту, бігли назад до Росії, взявши з собою зброю. Наприклад, вона навела випадок, що стався на початку грудня 2022 року у Ростовській області. Тоді колишній в'язень, який втік із ПВК, відкрив вогонь по поліцейських, поранивши одного з них.

Романова також припустила, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, який «обіцяв Путіну виграти війну», не веде статистики про зниклих в’язнів чи тих, хто став дезертиром, просто записуючи їх усіх до списку загиблих. Про це, зокрема, можуть свідчити повідомлення про те, що ПВК повертає родичам ув'язнених порожні труни.

Про вербування ув'язнених у російських в'язницях для участі у війні в Україні стало відомо влітку 2022 року. У деякі колонії з метою вербування приїжджав особисто засновник ПВК Євгеній Пригожин. Про це, зокрема, 21 грудня повідомив політик Олексій Навальний, який відбуває покарання у володимирській колонії суворого режиму.

У грудні координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що чисельність ПВК Вагнера в Україні могла досягти 50 тисяч людей. Він також зазначив, що 90% угруповання можуть бути колишніми ув'язненими. У січні цю інформацію частково підтвердило міноборони Великої Британії.

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До слова, засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» розпочав серію інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб виставити себе героєм Росії у «хрестовому поході» проти дрібної та корумпованої російської влади. Про це йдеться у звіті ISW.

Крім того, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), зірка засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина почала згасати: російський диктатор Володимир Путін вирішив знову зробити ставку на регулярну армію. До такого висновки аналітики дійшли, виходячи, зокрема, з тієї обставини, що Путін поставив командувати військами в Україні начальника генштабу Валерія Герасимова та понизив до заступника Герасимова генерала Сергія Суровікіна, якого українська розвідка називала союзником Пригожина. Крім того, важливим знаком ISW вважає те, що Путін не згадав Пригожина, коли 15 січня говорив про взяття Соледара.