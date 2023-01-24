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Фірмові вінки та свіжі могили. З’явилося відео секретного кладовища «Вагнера»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Фірмові вінки та свіжі могили. З’явилося відео секретного кладовища «Вагнера»
скрін з відео

На кожній могилі лежать однакові вінки зі штучних квітів, прикрашені п'ятикутними зірками в центрі

Приватна військова компанія «Вагнер» облаштувала ще одне кладовище для своїх найманців. Їх ховають у безіменних могилах. Відповідні кадри виклав офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан «Штірліц» в Telegram.

Де саме відзняте відео, не уточнюється. На секретному цвинтарі з'явилися десятки нових могил.

Анатолій Штефан зазначив, що російська влада не зраджує своїх традицій і таємно ховає найманців у безіменних могилах, намагаючись приховати від суспільства рівень втрат особового складу.

«Цвинтар ПВК «Дембель». Традицій не зраджуємо», – йдеться в підписі до відеоролика.

Видання «Обозреватель» стверджує, що секретний цвинтар «Групи Вагнера» розташований у місті Гарячий Ключ Краснодарського краю. На відеоролику виразно видно, що екскаватор вириває могили одна за одною.

«Секретний цвинтар «вагнерівців» у Гарячому Ключі стрімко зростає в розмірах. З початку року тільки на одній ділянці з'явилися сотні нових могил. Ховають на висілках, бо найкращі місця приберегли для Пригожина та його зграї», – зазначає видання.

На кожній могилі лежать однакові вінки зі штучних квітів, прикрашені п'ятикутними зірками в центрі.

Раніше повідомлялося, що влада США докладає зусиль до припинення діяльності російської приватної військової компанії «Вагнер» у тих країнах, де присутнє це угрупування.

Теги: ПВК Вагнера війна росія окупанти

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