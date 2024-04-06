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Короткочасні дощі та місцями грози: прогноз погоди на 6 квітня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Короткочасні дощі та місцями грози: прогноз погоди на 6 квітня
6 квітня очікується на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла
фото: Наталія Порощук, «Главком»

На Київщині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ

6 квітня в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі без опадів, вдень в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний (вдень у західних областях з переходом на північно-західний), 5-10 м/с.

Короткочасні дощі та місцями грози: прогноз погоди на 6 квітня фото 1

Температура вночі 3-8° тепла, у східних та Сумській областях 0 5° тепла; вдень 14-19°, на півдні країни до 22°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

На Київщині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.

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Теги: прогноз погоди погода свята свято традиції

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