Головна Світ Соціум
search button user button menu button

День Святого Патріка: традиції та історія свята

Наталія Порощук
glavcom.ua
День Святого Патріка: традиції та історія свята
1903 року День Святого Патріка став офіційним вихідним днем ​​в Ірландії
фото з відкритих джерел

Ірландці почали відзначати День Святого Патріка як національне свято в 10-11 століттях

Щороку 17 березня відзначається День Святого Патріка, який є покровителем Ірландії. Деякі жителі Аргентини, Великої Британії, України, США, Японії та інших країн у цей день стають «трохи ірландцями».

Історія виникнення Дня Святого Патріка

Наприкінці IV століття в Британії, яка тоді перебувала під владою Риму, в родині римських громадян Кальфурніуса та Кончесси народився син Мевін Суккат. Пізніше він став відомий у всьому світі як Святий Патрік. Хоча його батько був дияконом у місцевій церкві, Мевін не вірив в єдиного Бога в ранньому віці.

У віці 16 років Мевін був захоплений піратами та проданий у рабство до Ірландії, де він шість років пас худобу. Там він відкрив для себе християнську віру. Згідно з легендою, Бог показав йому спосіб втекти з полону, після чого Мевін провів деякий час у монастирі в Галлії (нинішня Франція), а потім повернувся у Британію.

17 березня Ірландія святкує день Святого Патріка
17 березня Ірландія святкує день Святого Патріка
фото: independent.ie

У Британії йому прийшло видіння, в якому він наказав повернутися до Ірландії та навернути її народ до християнства. Мевін повернувся в Галію, де завершив свою освіту, був висвячений в диякони під ім’ям Патрік, пізніше був зведений в сан єпископа. Папа Римський Целестин II благословив Патріка на християнізацію Ірландії, і в 30-ті рр. Майбутній святий розпочав свою місію. Відмінною рисою утвердження християнства в Ірландії вважається його майже безкровне прийняття зусиллями Патріка.

З особистістю Святого Патріка та його служінням пов'язано багато легенд. Йому приписують принесення писемності в Ірландію та вигнання всіх змій з острова. В Ірландії насправді немає змій. Вчені пояснюють цей факт тим, що в той час, коли змії розселилися по різних континентах, Ірландія вже була островом. Крім того, ця легенда популяризувала те, як він на прикладі трилисника пояснював язичникам вчення про Трійцю (Бог єдиний в трьох особах, як три листки, що ростуть від одного стебла). Також Бог обіцяв Патріку, що Ірландія буде занурена під воду за сім років до кінця світу, щоб уникнути горя і нещасть, і що в Судний день сам святий судитиме ірландців.

В Ірландії відзначають День Святого Патріка
В Ірландії відзначають День Святого Патріка
фото з відкритих джерел

Помер Патрік 17 березня 493 (за іншою версією, 461-го) року. Він був канонізований до поділу Церкви на західну і східну, тому як святий шанується в обох. Однак шанування в православних церквах має місцевий характер, оскільки питання із загальним шануванням не вирішене. Крім Ірландії, св. Патрік протегує Нігерії, оскільки християнство там проповідували в основному ірландські місіонери.

Ірландці почали відзначати День Святого Патріка як національне свято в 10-11 століттях. Відзначали не лише в Ірландії, а й в інших європейських країнах, де була ірландська діаспора. На початку 17 століття цей день був включений до літургійного календаря католицької церкви. Церковна урочистість переноситься, якщо день пам’яті святого випадає на Страсний тиждень (тиждень перед Великоднем). Світське свято практично у всіх країнах проводиться 17 березня, в деяких він розтягується на кілька днів.

День Святого Патріка: традиції та історія свята фото 1
фото: AAP Image/Dan Himbrechts

1903 року День Святого Патріка став офіційним вихідним днем ​​в Ірландії. В цьому ж році був виданий закон, який наказував закривати бари та паби 17 березня через надмірне вживання громадянами алкоголю (закон був скасований в 1970-ті рр.). Згодом 17 березня став вихідним днем ​​в Північній Ірландії, Ньюфаундленді та Лабрадорі (канадська провінція), а також на острові Монтсеррат (острів в Карибському морі, територія Великобританії).

День святого Патрика: символи та традиції

Святкування Дня святого Патріка пов'язане з багатьма традиціями, але не обов'язково з християнськими. Наприклад, 17 березня заведено одягатися в зелений одяг або носити на одязі один із символів Ірландії – трилисник. При цьому, не завжди це листок білої конюшини, а ще й хрест, кінці якого складаються з трьох напівкруглих листочків. Такі хрести Святого Патрика носили ірландці до 1689 року.

Лепрекон традиційно уявлявся як невеликий чоловічок, часто з борідкою і капелюхом або ковпаком на голові, одягнутий у все зелене
Лепрекон традиційно уявлявся як невеликий чоловічок, часто з борідкою і капелюхом або ковпаком на голові, одягнутий у все зелене
фото: Depositphotos

Інші символи цього дня – лепрекони (вважалось, що кожний лепрекон зберігає глечик із золотом (або грошима), які по дещиці назбирав протягом тривалого часу. Лепрекони дуже непокояться через свої скарби. Відкрити скарби лепрекон може виключно з примусу. Спіймавши лепрекона, його слід уважно вислухати, не відводячи від нього очей і в жодному разі не випускаючи з рук), арфа та шілейла (посох). Всі ці символи та образи вдало втілюються на костюмованих парадах, які влаштовують до свята в Ірландії. 

Ще одна народна традиція полягає в тому, щоб випити в шинку хоча б одну чарку алкоголю. Але, звичайно, однієї склянки недостатньо. Перш ніж випити останню склянку, покладіть в неї трилисник і перекиньте його через ліве плече на щастя.

За християнським звичаєм 17 березня є днем ​​щорічного сходження парафіян на святу гору Croagh Patrick, де, за легендою, святий молився і постився 40 днів.

Як відзначають День святого Патрика в Україні та світі

Жартують, що День Святого Патріка відомий тим, що тиждень до і після нього святкують випивкою, але так буває не скрізь. В інших країнах це свято відзначають менш витончено. Зазвичай в різних країнах, як і в Україні, люди збираються у пабах і проводять тематичні вечірки, долучаючись до ірландської культури.

Річку у Чикаго фарбують у зелений
Річку у Чикаго фарбують у зелений
фото з відкритих джерел

Однак за межами Ірландії є місця, які мають свої цікаві традиції. Наприклад, у Чикаго в День святого Патрика фарбують воду головної річки міста в зелений. 

Читайте також: Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
Теги: Ірландія традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20 лютого – День Героїв Небесної Сотні
День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
20 лютого, 00:20
23 лютого – День гри в теніс
День гри в теніс. Які свята відзначаємо 23 лютого
23 лютого, 00:45
Смерть Навального. Вісім країн ЄС вимагають запровадити санкції проти Росії
Смерть Навального. Вісім країн ЄС вимагають запровадити санкції проти Росії
28 лютого, 23:10
3 березня – Міжнародний день письменника
Міжнародний день письменника. Які свята відзначаємо 3 березня
3 березня, 00:00
Українці мають показати усьому світові, що сьогодні вони як ніколи єдині та попри все будуть відстоювати свої майбутнє і незалежність
День єднання: історія молодого свята, привітання та листівки
16 лютого, 10:04
Історики додають, що особливий сентимент до 8 березня відчувається лише в країнах колишнього соцтабору, попри те, що ООН наголошує на правозахисному значенні цього дня
Як українки ставляться до свята 8 березня: несподівані результати опитування
7 березня, 17:36
Масниця – це час примирення, частування перед постом, аби задобрити й закликати весну
Масний тиждень: привітання та листівки
12 березня, 06:00
Соціологи запитали у респондентів, яким має бути статус російської мови в Україні
Скільки громадян вважає, що російська має стати другою державною мовою: опитування
12 березня, 14:45
В Ірландії набули чинності нові правила надання житла і соцдопомоги біженцям з України
В Ірландії почали діяти нові правила для українських біженців
14 березня, 21:59

Соціум

Атака на нафтопереробний завод у Самарській області: пожежа тривала понад добу
Атака на нафтопереробний завод у Самарській області: пожежа тривала понад добу
День Святого Патріка: традиції та історія свята
День Святого Патріка: традиції та історія свята
Ведмідь напав на білоруських туристів у Словаччині, є загибла
Ведмідь напав на білоруських туристів у Словаччині, є загибла
В Ісландії почалось потужне виверження вулкана (фото, відео)
В Ісландії почалось потужне виверження вулкана (фото, відео)
«Бавовна» в Росії, Конгрес незабаром розгляне допомогу Україні і конфіскацію активів РФ: головне за ніч
«Бавовна» в Росії, Конгрес незабаром розгляне допомогу Україні і конфіскацію активів РФ: головне за ніч
У Росії гучно: окупанти заявили про атаку безпілотників у шести областях
У Росії гучно: окупанти заявили про атаку безпілотників у шести областях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Прощена неділя 2024: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
28K
Росіяни заявили про знищення трьох сотень бійців ЗСУ вакуумною бомбою: розвідка відповіла
8110
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
6607
Народна депутатка повідомила, хто був ціллю окупантів у Одесі
5593
Безпілотники атакували об'єкт, що входить до нафтопроводу «Дружба»
4161
Російські добровольці звернулися до Путіна і назвали умову для переговорів

Новини

Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Сьогодні, 06:30
День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня
Сьогодні, 00:00
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
Вчора, 15:35
Теплова генерація накопичила найбільші за чотири роки запаси вугілля на складах
Вчора, 13:48
Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Вчора, 06:15
Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua