День Святого Патріка: традиції та історія свята

Ірландці почали відзначати День Святого Патріка як національне свято в 10-11 століттях

Щороку 17 березня відзначається День Святого Патріка, який є покровителем Ірландії. Деякі жителі Аргентини, Великої Британії, України, США, Японії та інших країн у цей день стають «трохи ірландцями».

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Історія виникнення Дня Святого Патріка

Наприкінці IV століття в Британії, яка тоді перебувала під владою Риму, в родині римських громадян Кальфурніуса та Кончесси народився син Мевін Суккат. Пізніше він став відомий у всьому світі як Святий Патрік. Хоча його батько був дияконом у місцевій церкві, Мевін не вірив в єдиного Бога в ранньому віці.

У віці 16 років Мевін був захоплений піратами та проданий у рабство до Ірландії, де він шість років пас худобу. Там він відкрив для себе християнську віру. Згідно з легендою, Бог показав йому спосіб втекти з полону, після чого Мевін провів деякий час у монастирі в Галлії (нинішня Франція), а потім повернувся у Британію.

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17 березня Ірландія святкує день Святого Патріка фото: independent.ie

У Британії йому прийшло видіння, в якому він наказав повернутися до Ірландії та навернути її народ до християнства. Мевін повернувся в Галію, де завершив свою освіту, був висвячений в диякони під ім’ям Патрік, пізніше був зведений в сан єпископа. Папа Римський Целестин II благословив Патріка на християнізацію Ірландії, і в 30-ті рр. Майбутній святий розпочав свою місію. Відмінною рисою утвердження християнства в Ірландії вважається його майже безкровне прийняття зусиллями Патріка.

З особистістю Святого Патріка та його служінням пов'язано багато легенд. Йому приписують принесення писемності в Ірландію та вигнання всіх змій з острова. В Ірландії насправді немає змій. Вчені пояснюють цей факт тим, що в той час, коли змії розселилися по різних континентах, Ірландія вже була островом. Крім того, ця легенда популяризувала те, як він на прикладі трилисника пояснював язичникам вчення про Трійцю (Бог єдиний в трьох особах, як три листки, що ростуть від одного стебла). Також Бог обіцяв Патріку, що Ірландія буде занурена під воду за сім років до кінця світу, щоб уникнути горя і нещасть, і що в Судний день сам святий судитиме ірландців.

В Ірландії відзначають День Святого Патріка фото з відкритих джерел

Помер Патрік 17 березня 493 (за іншою версією, 461-го) року. Він був канонізований до поділу Церкви на західну і східну, тому як святий шанується в обох. Однак шанування в православних церквах має місцевий характер, оскільки питання із загальним шануванням не вирішене. Крім Ірландії, св. Патрік протегує Нігерії, оскільки християнство там проповідували в основному ірландські місіонери.

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Ірландці почали відзначати День Святого Патріка як національне свято в 10-11 століттях. Відзначали не лише в Ірландії, а й в інших європейських країнах, де була ірландська діаспора. На початку 17 століття цей день був включений до літургійного календаря католицької церкви. Церковна урочистість переноситься, якщо день пам’яті святого випадає на Страсний тиждень (тиждень перед Великоднем). Світське свято практично у всіх країнах проводиться 17 березня, в деяких він розтягується на кілька днів.

фото: AAP Image/Dan Himbrechts

1903 року День Святого Патріка став офіційним вихідним днем ​​в Ірландії. В цьому ж році був виданий закон, який наказував закривати бари та паби 17 березня через надмірне вживання громадянами алкоголю (закон був скасований в 1970-ті рр.). Згодом 17 березня став вихідним днем ​​в Північній Ірландії, Ньюфаундленді та Лабрадорі (канадська провінція), а також на острові Монтсеррат (острів в Карибському морі, територія Великобританії).

День святого Патрика: символи та традиції

Святкування Дня святого Патріка пов'язане з багатьма традиціями, але не обов'язково з християнськими. Наприклад, 17 березня заведено одягатися в зелений одяг або носити на одязі один із символів Ірландії – трилисник. При цьому, не завжди це листок білої конюшини, а ще й хрест, кінці якого складаються з трьох напівкруглих листочків. Такі хрести Святого Патрика носили ірландці до 1689 року.

Лепрекон традиційно уявлявся як невеликий чоловічок, часто з борідкою і капелюхом або ковпаком на голові, одягнутий у все зелене фото: Depositphotos

Інші символи цього дня – лепрекони (вважалось, що кожний лепрекон зберігає глечик із золотом (або грошима), які по дещиці назбирав протягом тривалого часу. Лепрекони дуже непокояться через свої скарби. Відкрити скарби лепрекон може виключно з примусу. Спіймавши лепрекона, його слід уважно вислухати, не відводячи від нього очей і в жодному разі не випускаючи з рук), арфа та шілейла (посох). Всі ці символи та образи вдало втілюються на костюмованих парадах, які влаштовують до свята в Ірландії.

Ще одна народна традиція полягає в тому, щоб випити в шинку хоча б одну чарку алкоголю. Але, звичайно, однієї склянки недостатньо. Перш ніж випити останню склянку, покладіть в неї трилисник і перекиньте його через ліве плече на щастя.

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За християнським звичаєм 17 березня є днем ​​щорічного сходження парафіян на святу гору Croagh Patrick, де, за легендою, святий молився і постився 40 днів.

Як відзначають День святого Патрика в Україні та світі

Жартують, що День Святого Патріка відомий тим, що тиждень до і після нього святкують випивкою, але так буває не скрізь. В інших країнах це свято відзначають менш витончено. Зазвичай в різних країнах, як і в Україні, люди збираються у пабах і проводять тематичні вечірки, долучаючись до ірландської культури.

Річку у Чикаго фарбують у зелений фото з відкритих джерел

Однак за межами Ірландії є місця, які мають свої цікаві традиції. Наприклад, у Чикаго в День святого Патрика фарбують воду головної річки міста в зелений.