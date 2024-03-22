Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нарешті весняне потепління: якою буде погода в Україні 22 березня

Ірина Луцак
glavcom.ua
Нарешті весняне потепління: якою буде погода в Україні 22 березня
Очікуємо мінливу хмарність без опадів
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Перед вихідними погода в Україні стане ще краще. Опади практично покинуть територію нашої країни і сонця стане більше

У середу, 22 березня, в Україні опадів не прогнозують. Вночі та вдень температура повітря буде плюсовою. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Очікуємо мінливу хмарність без опадів, лише на крайньому заході країни та в Криму місцями невеликий дощ. У західних, Вінницькій, Черкаській, місцями Одеській та північних областях вночі та вранці туман.

Вітер північно-східний (у західних та північних областях південно-західний), 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі від +2 до -3, вдень +7...+12 градусів, на високогір'ї Карпат вночі -3...-8, вдень +2...+7.

Нарешті весняне потепління: якою буде погода в Україні 22 березня фото 1

Прогноз погоди на 22 березня у Києві та на Київщині

Мінлива хмарність, без опадів. По області вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі від +2 до -3, вдень +7...+12; у Києві вночі 0...+2, вдень близько +10 градусів.

Як повідомлялося раніше, з четверга, 21 березня, погода в Україні почне змінюватися.

 

Теги: погода прогноз погоди весна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого
Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого
23 лютого, 04:40
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
27 лютого, 06:30
Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
28 лютого, 06:30
В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
В Україну повертаються дощі: прогноз погоди на 4 березня
4 березня, 05:20
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
9 березня, 04:50
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 13 березня
13 березня, 06:45
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:30
Починати білити дерева краще в період, коли температура повітря вдень не опускається нижче +5°С
Білити чи не білити дерева навесні: ваші плодові перестануть хворіти
19 березня, 02:23
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
15 березня, 06:30

Події в Україні

Харків під масованим обстрілом: у місті пожежі, немає світла та води
Харків під масованим обстрілом: у місті пожежі, немає світла та води
Ракетна атака на Україну: у декількох містах зникло світло
Ракетна атака на Україну: у декількох містах зникло світло
Нарешті весняне потепління: якою буде погода в Україні 22 березня
Нарешті весняне потепління: якою буде погода в Україні 22 березня
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
На Сумщині активізувалися диверсійні групи – названі причини
На Сумщині активізувалися диверсійні групи – названі причини
Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на Сході – Сирський
Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на Сході – Сирський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців
25K
Затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ (фото)
15K
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба
15K
Спікер Палати представників США дав обіцянку щодо допомоги Україні
8324
Блокада українського експорту. Український міністр здивований вимогами поляків
5248
Росія завдала ракетного удару по Києву: фото та відео наслідків

Новини

Депутат Європарламенту: Треба надати Україні все необхідне озброєння
Вчора, 20:43
Представник ЄС в Україні пояснив, чому Росія ненавидить Україну
Вчора, 19:13
Скандал у Раді. Охоронці Порошенка штовхали нардепку, яка ставила йому незручні питання
Вчора, 18:59
Чи застосує Росія ядерну зброю? Адмірал НАТО дав прогноз
Вчора, 15:10
Євросоюз ставиться до України, ніби вона вже є членом ЄС – експрезидент Євроради
Вчора, 14:55
У битві за Мощун була визначена доля України та Києва – президент (фото, відео)
Вчора, 14:41

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua