Нарешті весняне потепління: якою буде погода в Україні 22 березня

Перед вихідними погода в Україні стане ще краще. Опади практично покинуть територію нашої країни і сонця стане більше

У середу, 22 березня, в Україні опадів не прогнозують. Вночі та вдень температура повітря буде плюсовою. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Очікуємо мінливу хмарність без опадів, лише на крайньому заході країни та в Криму місцями невеликий дощ. У західних, Вінницькій, Черкаській, місцями Одеській та північних областях вночі та вранці туман.

Вітер північно-східний (у західних та північних областях південно-західний), 5 – 10 метрів на секунду.

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Температура вночі від +2 до -3, вдень +7...+12 градусів, на високогір'ї Карпат вночі -3...-8, вдень +2...+7.

Прогноз погоди на 22 березня у Києві та на Київщині

Мінлива хмарність, без опадів. По області вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі від +2 до -3, вдень +7...+12; у Києві вночі 0...+2, вдень близько +10 градусів.

Як повідомлялося раніше, з четверга, 21 березня, погода в Україні почне змінюватися.