Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня

Вдень температура повітря сягатиме 1-6° тепла

8 березня в Україні опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У п’ятницю буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1° до 6° морозу. На Закарпатті та в Криму від 2° тепла до 3° морозу. На сході країни та в Карпатах вночі очікується до 9° морозу.

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Вдень температура сягатиме 1-6° тепла. На Закарпатті та в Криму передбачається до 5-10° тепла.

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура в Київській області коливатиметься від 1° до 6° морозу вночі та 1-6° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 2-4° морозу вночі та 4-6° тепла вдень.