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Грецький Консул у Херсоні отримав найвищий титул Вселенської Патріархії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Грецький Консул у Херсоні отримав найвищий титул Вселенської Патріархії
Незважаючи на те, що Бумбурас є греком, висока відзнака надана йому як людині, яка стоїть між Грецією та Україною
фото: df.news

Титул Архонта присвоюється за видатну службу Церкві та суспільству і є найвищою нагородою в Православній Церкві

Пантеліс Бумбурас отримав титул Архонта від Вселенського Патріарха Варфоломія I в Константинополі у Соборі Святого Великомученика Георгія Побідоносця. Про це пише Духовний фронт України.

«Ви дбаєте про братів у потребі, а особливо, протягом останніх двох років, про багатостраждальний, відважний і побожний український народ. Ця практична підтримка і любов виявляє велич душі, яка завжди перевищує людську міру. Ви сприяєте будівництву, ремонту та реставрації святих храмів, побожно підтримуєте діяльність святих митрополій та парафій. Церква потребує таких людей», – наголосив Вселенський Патріарх Варфоломій. У відповідь Пантеліс Бумбурас подякував Його Святості за особливу честь, надану йому, і запевнив, що буде рішуче відстоювати права Церкви-Матері.

Грецький Консул у Херсоні отримав найвищий титул Вселенської Патріархії фото 1
фото: df.news

Титул Архонта – це найвища нагорода в Православній Церкві, яка присвоюється мирянам за видатну службу Церкві та суспільству. Незважаючи на те, що Бумбурас є греком, висока відзнака від Вселенського Патріарха надана йому як людині, яка стоїть між Грецією та Україною. Джерела у Вселенському Патріархаті розповіли виданню, що «частина серця Вселенського Патріарха постійно перебуває в Україні» та з її багатостраждальним народом, про що свідчать як його офіційні, так і неофіційні заяви на заході минулої суботи.

Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій очолив Святу Вечірню з нагоди свята Неділі Православ’я 23 березня. У своєму слові Варфоломій зазначив, що в особі нового Архонта «зростає Велика Церква, верховна інституція Нації та Православ’я, яка непохитно стоїть на сторожі в Константинополі, і в світі рідних традицій та істини віри в Христа, любові, яка не шукає свого, і надії, яка не занепадає, набуває нового цінного партнера і помічника у своєму доброму свідченні у світі та у своїй соціальній праці».

Грецький Консул у Херсоні отримав найвищий титул Вселенської Патріархії фото 2
фото: df.news

Пантеліс Бумбурас є одним з найбільших меценатів в Україні, серед його проектів – будівництво Грецького парку в Одесі, «Молоді лідери» в Школі ім. Кеннеді при Гарвардському університеті, створення та фінансування вивчення новогрецької мови в ряді українських навчальних закладах. З початку військових дій на території України в 2014 році надає масштабну гуманітарну допомогу українській армії і постраждалому цивільному населенню. Разом із сім’єю перебуває зараз в Одесі і не має наміру залишати місто через війну, його будівельна компанія «Гефест» не припиняла свою роботу протягом усього періоду російської агресії, забезпечуючи робочі місця для українців та підтримуючи економіку нашої країни.

Бумбурас допомагав просувати ідею Автокефальної Церкви України. В тому числі фінансував науковий переклад патріаршого і синодального листа, даного патріарху Московському, в якому публічно заявляється, що Київська єпархія підпорядковується Вселенському патріаршому престолу, і описується порядок рукоположення Київського митрополита.

Нагадаємо, Патріарх Варфоломій очолив літургію українською мовою в Стамбулі. Зазначається, що службу Божу звершили Патріарший диякон Епіфаній та Отець Методій, якому було нагороджено титулом Архімандрита Вселенського Престолу.

Стало відомо, що Вселенський патріархат відновив в сані священника РПЦ отця Олексія, якого Кирило вигнав через підтримку України.

Теги: церква свята єпархія Греція Херсон Вселенський патріарх Варфоломій

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