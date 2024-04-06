6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку відзначається шостого квітня

6 квітня заборонено ображати людей і тварин

6 квітня відзначається батьківська поминальна субота третьої седмиці Великого посту, Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку, а також Міжнародний день асексуальності. Віряни вшановують пам'ять архієпископа Євтихія і мученика Єремія.

Батьківська поминальна субота третьої седмиці Великого посту

Батьківську поминальну суботу третьої седмиці Великого посту відзначають на третьому тижні Великого посту фото з відкритих джерел

Батьківську поминальну суботу третьої седмиці Великого посту відзначають на третьому тижні Великого посту. У 2024 році Батьківська поминальна субота третьої седмиці Великого посту відзначається 6 квітня.

Цього дня в храмах традиційно відбуваються служби в пам'ять про всіх спочилих християн, віряни відвідують цвинтарі, накривають поминальні столи, подають милостиню і згадують померлих родичів і близьких людей.

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

Шостого квітня відзначається Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку фото з відкритих джерел

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку – це свято, якому ще немає 10 років, проте воно активно відзначається світовою спільнотою. Для цієї знаменної події була обрана дата 6 квітня. Свято було запроваджене представниками ООН з метою звернути увагу людства на важливість спорту та спортивних змагань для розвитку людства та створення мирних відносин.

Міжнародний день асексуальності

Міжнародний день асексуальності щорічно відзначається 6 квітня з метою підтримки асексуальних людей та обізнаності про асексуальність як важливу складову сексуальної орієнтації.

Міжнародний день асексуальності щорічно відзначається шостого квітня фото з відкритих джерел

Асексуальність – визначення або самовизначення людей, які не мають статевого потягу і виявляють низьке або відсутнє зацікавлення у сексуальних стосунках, але мають романтичний потяг до людей.

Мета цієї полягає в тому, щоб підвищити усвідомленість про існування асексуальних людей та допомогти їм знайти підтримку та розуміння в суспільстві. Цей день також надає можливість людям поговорити про асексуальність та розібратися у тому, що ця орієнтація означає та як вона відрізняється від інших сексуальних орієнтацій.

Яке сьогодні релігійне свято

6 квітня віряни вшановують пам'ять архієпископа Євтихія і мученика Єремія.

Євтихій народився в селі Божественне Фрігійської області. Його дід був священник. За богоугодне і повне суворих постів життя Євтихія призначили архімандритом. В 552 році він став патріархом. Через рік його направили на V Вселенський Собор замість митрополита Амасійського, з причини хвороби останнього. Коли патріарх Міна зустрів Євтихія в Константинополі, передбачив йому, що той стане новим архієпископом. Про те ж просив апостол Петро, коли прийшов до імператора Юстиніана. Про мученика Єремія Римського відомо мало. Про нього є згадка у Папи Римського Григорія I. Єремія жив в III столітті. Він прийняв мученицьку смерть в часи гонінь на християн.

Що не можна робити цього дня

Не варто прати, прибирати, займатися рукоділлям.

Не можна ображати людей і тварин.

Не слід виходити з дому без потреби.

Не рекомендується вживати жирну та шкідливу їжу.

Народні прикмети

Якщо до цього дня повністю зійде сніг, то до наступної зими снігу вже не буде. Якщо сніг на землі ще лежить, то пролежить ще довго.

Якщо вночі тепло, то весна буде спекотною.

Якщо на вулиці туманно, то невдовзі прийде потепління.

Якщо вранці роса, то коням не потрібно вівса, тому що добре вродить просо.

Дощ на Захарія – худобі легкий рік.

Пішов сніг (крупа) – до врожаю гречки.

Якщо на Артемія мороз, буде просо та овес.

Сни з 5 на 6 квітня вважаються пустими і не мають ніякого значення.

Пам’ятні події шостого квітня

1327 рік – італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрічає свою кохану Лауру;

1384 рік – португальці розбивають кастильців у битві при Атолейруші;

1453 рік – починається облога Константинополя турками-османами під командуванням Мехмеда II;

1748 рік – в Італії виявляють руїни Помпеї;

1814 рік – Наполеон зрікається престолу, його засуджують до заслання на острів Ельба;

1818 рік – у Парижі барон Карл Де Дрез демонструє перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда);

1869 рік – отримано патент на целулоїд;

1896 рік – в Афінах починаються перші сучасні Олімпійські ігри;

1909 рік – Роберт Пірі та Метью Генсон першими у світі досягають Північного полюса;

1917 рік – початок роботи Всеукраїнського Національного конгресу;

1941 рік – німецько-італійські війська починають воєнні дії проти Королівства Югославія;

1968 рік – гурт Pink Floyd покидає засновник і ідейний натхненник Сід Барретт;

1970 рік – під час п'ятого турне по США музиканти Led Zeppelin стають почесними громадянами міста Мемфіс;

1992 рік – Майкрософт представляє операційну систему Windows 3.1;

1994 рік – початок геноциду в Руанді, після того, як екстремісти збили літак, на борту якого перебували президенти Руанди Жувеналь Габ'ярімана і Бурунді Сіпрієн Нтар'яміра;

2005 рік – президентом Іраку стає Джалаль Талабані;

2009 рік – о 03:32 в Італії (провінція Абруццо) стається землетрус магнітудою від 5,8 до 6,3;

2016 рік – Нідерланди на консультативному референдумі відкидають асоціацію України і ЄС.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків.