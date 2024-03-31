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31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня християни західного обряду відзначають Великдень
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто сваритися, лихословити та пліткувати

31 березня відзначається Міжнародний день резервного копіювання та День флориста в Україні. Християни західного обряду святкують Великдень. Православні віряни вшановують пам’ять преподобного Іпатія Чудотворця.

День флориста

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Свято флориста відзначається на державному рівні. Початок його святкування припав на 2000 рік, коли українське Міністерство праці та соцполітики офіційно затвердило у класифікаторі професій спеціаліста з підбору квітів. Це сталося саме 31 березня.

Щоб стати кваліфікованим працівником флористичного салону, не вистачить одного бажання. Адже необхідно засвоїти певну навчальну програму, ознайомитися із методичними матеріалами та відповідати кваліфікаційним характеристикам як спеціаліст.

Міжнародний день резервного копіювання

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Проводиться щорічно 31 березня. Створення резервних копій (бекап) – це створення копії важливих даних (наприклад, сімейних фотографій, відео, документів і електронних листів) на носії (жорсткому диску, флеш-карті, CD-диску та інших носіях), призначеному для відновлення даних у разі їх пошкодження або втрати на основному носії.

Міжнародний день резервного копіювання якраз покликаний привернути увагу громадськості до питань забезпечення збереження інформації, а також поширити інформацію про необхідність захисту від втрати даних.

Яке сьогодні релігійне свято

31 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Іпатія Чудотворця. Здійснював свій чернечий постриг в Києво-Печерському монастирі у XIV столітті. Прославився постійними молитвами, суворим постом. Мало спав, майже весь час проводив у розмовах з Господом.

За церковними переказами, Іпатій вирішив присвятити себе служінню хворим, за що отримав від Бога дар зцілення. Мирно помер у кінці XIV століття. але навіть біля його мощів продовжували здійснюватися чудеса.

Католицький Великдень

31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Великдень – це найважливіше свято християнської релігії, що знаменує день воскресіння розіп’ятого Христа. У цьому році католики святкують його 31 березня.

Готуються до свята постом, але він менш суворий, аніж православний. Передсвяткового вечора необхідно принести освячену великодню свічку додому та вмитися свяченою водою. Обов’язковим елементом католицького великоднього богослужіння є хресний похід.

До Паски віряни фарбують яйця, готують індичку, прикрашають стіл квітами та печуть солодкі кекси. Важливо відзначати Воскресіння Христове у сімейному затишному колі. До слова, цікавий символ католицької Паски – кролик, походження котрого досі не змогли з’ясувати. За повір’ям, кролик доставляє шоколадні ласощі до кожної оселі та ховає фарбовані яйця.

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Що не можна робити цього дня

  • Краще цього дня подружжю не спати окремо.
  • Не можна вести пусті балачки.
  • Не варто сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, ображатися й ображати будь-кого.
  • Краще не відмовляти в допомозі та милостині.
  • Не можна залишати безлад у домі та брудний посуд.

Народні прикмети

  • Якщо вранці дощить, то до мокрого літа.
  • Сонячний день вказує на швидке потепління на довгий термін.
  • Безвітряна погода і синє небо – до дощу.
  • Якщо вже прилетіли птахи, але вони не щебечуть –чекайте на продовження холодів.
  • Видно блискавку, але не чутно грому – чекайте на посушливе літо.

Пам’ятні події 31 березня

  • 1770 – англійський мореплавець Джеймс Кук, обстеживши Нову Зеландію і з'ясувавши, що вона – острів, покидає її і бере курс на захід – на Австралію.
  • 1821 – скасовано Португальську інквізицію.
  • 1831 – Квебек (місто) і Монреаль отримують статус міст.
  • 1840 – остаточне припинення Центральноамериканської федерації – об'єднання країн Центральної Америки зі столицею в Гватемалі.
  • 1856 – євреям забороняється служити в російському флоті.
  • 1889 – офіційне відкриття Ейфелевої вежі.
  • 1896 – перший замок-блискавка патентується в США його винахідником, Уїткомбом Джадсоном.
  • 1900 – перша реклама автомобілів з'явилася в американській загальнонаціональній газеті Saturday Evening Post.
  • 1901 – випускається перший автомобіль «Мерседес».
  • 1917 – за договором Данська Вест-Індія перейшла у володіння США за $25 млн і стала називатися Американськими Віргінськими Островами.
  • 1918 – США вперше переходять на літній час.
  • 1922 – у Києві Лесь Курбас заснував театр «Березіль», що 1926 року переїхав до Харкова.
  • 1923 – у Нью-Йорку пройшов перший танцювальний марафон. Переможницею стала Алма Каммінгс, що протрималася на ногах 27 годин.
  • 1929 – Українська академія наук схвалила Харківський правопис української мови, а 29 травня його схвалило НТШ у Львові.
  • 1952 – відкрито Львівську філію Академії наук України.
  • 1954 – СРСР звернувся до НАТО з ініціативою прийняти його в члени організації. Північноатлантичний альянс через деякий час відкинув цю пропозицію.
  • 1955 – радянський уряд ухвалив рішення повернути НДР скарби Дрезденської галереї, вивезені до СРСР після Другої світової війни
  • 1967 – після рішення Франції про вихід з військової організації НАТО штаб-квартира організації була переведена з Парижа в столицю Бельгії Брюссель.
  • 1991 – на референдумі в Грузії 90 % населення проголосувало за незалежність.
  • 1992 – ООН проголосувала за введення санкцій проти Лівії після її відмови видати двох підозрюваних в організації вибуху літака авіакомпанії «Пан Амерікен» в районі Локербі.
  • 1994 – Угорщина офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу.
  • 2019 – вибори президента в Україні. В другий тур виходять Володимир Зеленський та чинний на момент виборів президент Петро Порошенко.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип, Ганна.

Теги: свята Великдень 2024 традиції свято

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