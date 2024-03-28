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Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 28 березня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 28 березня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вдень температура підніметься до 17° тепла

28 березня очікується мінлива хмарність. У низці областей пройде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер опадів переважно не передбачається. Однак у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень пройде невеликий дощ, на Закарпатті – помірний.

Вітер переважно південно-східний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. Вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 0-5° тепла. На крайньому заході країни буде до 9° тепла. А в східних областях місцями очікується 1-3° морозу.

Вдень температура коливатиметься від 12° до 17° тепла. У Криму та на півдні Одещини підніметься до 20°. На високогір'ї Карпат – 5-10° тепла.

Без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 28 березня фото 1

На Київщині очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер переважно південно-східний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме 0-5° тепла вночі та 12-17° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 2-4° тепла вночі та 14-16° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди погода

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