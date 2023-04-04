Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кремль хоче замінити «Вагнер» іншою військовою компанією – британська розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль хоче замінити «Вагнер» іншою військовою компанією – британська розвідка
Кремль вважає, що великі втрати серед ПВК будуть сприйняті російським суспільством краще, ніж звичайні військові втрати
фото ілюстративне

Жодна інша відома російська ПВК наразі не наближається за розмірами чи бойовою потужністю до «Вагнера»

Росія, імовірно, прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії (ПВК), щоб зрештою замінити ПВК «Групи Вагнера» у її значній бойовій ролі в Україні. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Це відбувається в контексті гучної суперечки між міноборони Росії та групою «Вагнера». Військове керівництво Росії, ймовірно, хоче замінити ПВК, над якою воно матиме більше контролю», – йдеться в повідомленні.

Проте зазначається, що жодна інша відома російська ПВК наразі не наближається за розмірами чи бойовою потужністю до «Вагнера».

«Росія, ймовірно, бачить, що ПВК в Україні й надалі будуть корисними, оскільки вони менш обмежені обмеженим рівнем оплати праці та неефективністю, які перешкоджають ефективності регулярної армії. Російське керівництво, ймовірно, вважає, що великі втрати серед ПВК будуть сприйняті російським суспільством краще, ніж звичайні військові втрати», – додали в Британії.

Кремль хоче замінити «Вагнер» іншою військовою компанією – британська розвідка фото 1

Нагадаємо, триває 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна протягом минулої доби було відбито 69 атак окупантів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Читайте також: Занепад «Вагнера». Хто замінить Пригожина та його армію вбивць 
Теги: ПВК Вагнера британська розвідка росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні російські ПВК виконують найбруднішу роботу в Україні. Завтра вони вмиратимуть за своїх господарів, але вже в Росії
Занепад «Вагнера». Хто замінить Пригожина та його армію вбивць  Агресор
31 березня, 08:45
Генерал Міллі повідомив, скільки «вагнерівців» зараз воює у Бахмуті
Генерал Міллі повідомив, скільки «вагнерівців» зараз воює у Бахмуті
30 березня, 10:10
Українські війська залишаються в західній частині Бахмута
«Вагнерівці», ймовірно, просунулися в центр Бахмута. Аналітики ISW оцінили ситуацію
Сьогодні, 08:58

Події в Україні

Росія все частіше застосовує керовані бомби: чим вони небезпечні
Росія все частіше застосовує керовані бомби: чим вони небезпечні
Кремль хоче замінити «Вагнер» іншою військовою компанією – британська розвідка
Кремль хоче замінити «Вагнер» іншою військовою компанією – британська розвідка
«Вагнерівці», ймовірно, просунулися в центр Бахмута. Аналітики ISW оцінили ситуацію
«Вагнерівці», ймовірно, просунулися в центр Бахмута. Аналітики ISW оцінили ситуацію
Призов у РФ: чи торкнеться він жителів окупованих територій
Призов у РФ: чи торкнеться він жителів окупованих територій
Атака дронів із півдня та збій у російській пропаганді: головне за ніч
Атака дронів із півдня та збій у російській пропаганді: головне за ніч
Генштаб назвав населені пункти, де тривають найзапекліші бої
Генштаб назвав населені пункти, де тривають найзапекліші бої

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Арештований митрополит Павло зробив заяву
17K
Сигнал для всіх ієрархів Московського патріархату в Україні
11K
Каспаров описав майбутнє росіян після поразки в Україні
9634
«Ваш суд нічого не означає». Як скандальний митрополит піарить себе під домашнім арештом
9467
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7339
Україна оприлюднила докази незаконності перебування РФ у Радбезі ООН

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
Вчора, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
Вчора, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Вчора, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
2 квiтня, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту