Кремль хоче замінити «Вагнер» іншою військовою компанією – британська розвідка

Кремль вважає, що великі втрати серед ПВК будуть сприйняті російським суспільством краще, ніж звичайні військові втрати

Жодна інша відома російська ПВК наразі не наближається за розмірами чи бойовою потужністю до «Вагнера»

Росія, імовірно, прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії (ПВК), щоб зрештою замінити ПВК «Групи Вагнера» у її значній бойовій ролі в Україні. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це відбувається в контексті гучної суперечки між міноборони Росії та групою «Вагнера». Військове керівництво Росії, ймовірно, хоче замінити ПВК, над якою воно матиме більше контролю», – йдеться в повідомленні.

Проте зазначається, що жодна інша відома російська ПВК наразі не наближається за розмірами чи бойовою потужністю до «Вагнера».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росія, ймовірно, бачить, що ПВК в Україні й надалі будуть корисними, оскільки вони менш обмежені обмеженим рівнем оплати праці та неефективністю, які перешкоджають ефективності регулярної армії. Російське керівництво, ймовірно, вважає, що великі втрати серед ПВК будуть сприйняті російським суспільством краще, ніж звичайні військові втрати», – додали в Британії.

Нагадаємо, триває 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна протягом минулої доби було відбито 69 атак окупантів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.