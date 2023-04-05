Кремль шукає способи заткнути дірки в бюджеті для тривалої війни – британська розвідка

Прем’єр Михайло Мішустін заявив, що перехід до випуску частини держборгу Росії в іноземній валюті «розробляється»

В останні місяці російські банки були основними суб’єктами, які купували російський державний борг

Росія очікує фінансової підтримки з боку «дружніх» держав, яка покриє майбутні дефіцити бюджету РФ на тлі затяжної війни проти України. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.

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У розвідці нагадали, що 28 березня прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що перехід до випуску частини державного боргу Росії в іноземній валюті «розробляється».

«Цей крок майже напевно свідчить про те, що Росія очікує зовнішньої фінансової підтримки з боку іноземних держав, які вона вважає «дружніми». Після завершення розробки інвестори з інших країн зможуть придбати російський суверенний борг і таким чином профінансувати деякі майбутні дефіцити бюджету Росії. Такі інвестори опосередковано фінансували б вторгнення Росії в Україну», – йдеться у зведенні.

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Зазначається, в останні місяці російські банки були основними суб’єктами, які купували російський державний борг. Однак навряд чи вони зможуть повністю фінансувати очікуваний майбутній бюджетний дефіцит.

«Російські чиновники, ймовірно, бачать випуск зовнішнього боргу як один із способів закрити прогалини у фінансах Росії, оскільки вони планують тривалу війну в Україні. Проте чи вдасться Росії реалізувати ці заходи, залишається незрозумілим», – додали в Британії.

Нагадаємо, триває 406-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.