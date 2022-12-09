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Кремль все ще хоче реалізувати максималістські цілі у війні проти України – ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Кремль все ще хоче реалізувати максималістські цілі у війні проти України – ISW
Кремль не відмовився від максималістських цілей у війні проти України
фото ілюстративне

Кремль, як і раніше, переслідує свої цілі «демілітаризації» та «денацифікації» в Україні

Кремль, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що попри те, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вперше визнав, що нинішня територіальна мета Москви полягає в тому, щоб повністю захопити чотири частково окуповані області України, Путін все ще хоче реалізувати максималістські цілі у війні проти України.

Пєсков заявив, що одна з головних цілей Росії полягала не в анексії нових територій, які зараз не знаходяться під окупацією Росією, оскільки «має ще багато роботи» для повної окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Пєсков також заявив, що Кремль, як і раніше, переслідує свої цілі «демілітаризації» та «денацифікації» в Україні, які підтверджують, що Росія, як і раніше, домагається зміни режиму та ліквідації здатності України протистояти майбутнім атакам чи тиску Росії.

Проте в Інституті зауважили, що кремлівські повідомлення, орієнтовані на Захід, продовжують злити провоєнну спільноту блогерів, які дедалі частіше звинувачують Кремль у відхиленні від своїх початкових військових цілей в Україні.

У зв'язку з цим Путін, можливо, намагається взяти під контроль спільноту військових блогерів, підриваючи довіру до неї та заохочуючи до самоцензури.

Ключові висновки аналітиків:

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ризик російської ядерної ескалації невеликий.
  • Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що взимку бойові дії в Україні можуть посилитись.
  • Кремль, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, незважаючи на коментарі Дмитра Пскова щодо російських територіальних цілей.
  • Путін, можливо, дистанціює свою риторику від нереалістичних вимог націоналістів щодо російської війни в Україні.
  • Високопоставлений кремлівський чиновник визнав, що Кремль зазнає критики з боку провоєнної спільноти.
  • Українські офіційні особи заявили, що російські війська додатково мілітаризували Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).
  • Російські війська зміцнили позиції в районі Сватове і провели контратаки в районі Кремінної на тлі контрнаступних операцій українських військ на сході України.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на напрямках Бахмут та Авдіївка-Донецьк.
  • Представник російського уряду дав зрозуміти, що слово Путіна – закон, коли йдеться про військову мобілізацію російських громадян.
  • Російська окупаційна влада посилила заходи безпеки на окупованих Росією територіях України.
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Теги: чиновник росія путін прессекретар закон Донецьк влада Бахмут Авдіївка

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