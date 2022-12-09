Кремль все ще хоче реалізувати максималістські цілі у війні проти України – ISW

Кремль не відмовився від максималістських цілей у війні проти України

Кремль, як і раніше, переслідує свої цілі «демілітаризації» та «денацифікації» в Україні

Кремль, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналітики зазначають, що попри те, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков вперше визнав, що нинішня територіальна мета Москви полягає в тому, щоб повністю захопити чотири частково окуповані області України, Путін все ще хоче реалізувати максималістські цілі у війні проти України.

Пєсков заявив, що одна з головних цілей Росії полягала не в анексії нових територій, які зараз не знаходяться під окупацією Росією, оскільки «має ще багато роботи» для повної окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пєсков також заявив, що Кремль, як і раніше, переслідує свої цілі «демілітаризації» та «денацифікації» в Україні, які підтверджують, що Росія, як і раніше, домагається зміни режиму та ліквідації здатності України протистояти майбутнім атакам чи тиску Росії.

Проте в Інституті зауважили, що кремлівські повідомлення, орієнтовані на Захід, продовжують злити провоєнну спільноту блогерів, які дедалі частіше звинувачують Кремль у відхиленні від своїх початкових військових цілей в Україні.

У зв'язку з цим Путін, можливо, намагається взяти під контроль спільноту військових блогерів, підриваючи довіру до неї та заохочуючи до самоцензури.

Ключові висновки аналітиків: