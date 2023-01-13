Кремль знайшов ще одне призначення для російських в’язнів – розвідка Британії

Ув’язнені надають російським лідерам унікальний людський ресурс, який вони можуть використовувати для підтримки війни

Російський оборонний виробничий сектор, швидше за все, вдається до використання праці в'язнів, намагаючись задовольнити потреби у виробництві військового часу. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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«У листопаді 2022 року «Уралвагонзавод» (УВЗ), найбільший російський виробник танків, після зустрічі з Федеральною службою виконання покарань повідомив місцевим ЗМІ, що найме на роботу 250 ув’язнених», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Росії існує давня традиція в’язничної праці. Проте з 2017 року примусову працю як вид кримінального покарання було відновлено.

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«Маючи один із найвищих показників ув’язнення у світі, Федеральна служба виконання покарань контролює розгалужену імперію з понад 400 тис. ув’язнених, і її часто звинувачують у надзвичайній жорстокості та корупції», – повідомляють у розвідці.

Міноборони Британії наголошує, що ув’язнені надають російським лідерам унікальний людський ресурс, який вони можуть використовувати для підтримки «спеціальної військової операції», тоді як охочих добровольців залишаються дефіцитом.

Нагадаємо, що в Росії в’язнів вербують на війну, зокрема, в ПВК «Вагнер».

До слова, триває 324-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області.