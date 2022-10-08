Кримський міст у вогні: рух заблоковано (фото, відео)

Над Кримським мостом підіймається стовп вогню та диму

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено

Займання паливної цистерни сталося на Кримському мосту у хвості вантажного поїзда. Про це повідомило окупаційне керівництво кримської залізниці.

Радник окупаційної влади Криму Олег Крючков повідомив, що судноплавні арки мосту не пошкоджені.

Судноплавство в Керченській протоці не перекривалося через пожежу.

Водночас, автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Стоянка з водою та туалетами організована в Керчі для автомобілів, які не можуть проїхати на Кримський міст, повідомила окупаційна влада Криму.

Тим часом вогонь на мосту розгорається все сильніше.

У соцмережі поширюються фото та відео з місця події.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Місцеві мешканці розповіли, що був «приліт».