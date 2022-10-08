В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
Усі подробиці уточнюються
У тимчасово окупованому Мелітополі в ніч проти 8 жовтня було чути звук потужного вибуху. Усі подробиці уточнюються. Про це повідомив мелітопольський голова Іван Федоров.
«Неспокійна ніч для окупантів у Мелітополі. Пролунав гучний вибух», - зазначив мер.
За даними, оприлюдненими Федоровим, звук було чути близько 00:01 години.
Вранці 6 жовтня у захопленому Мелітополі та прилеглих районах прогриміли потужні вибухи . У північній частині Мелітополя, де розташована одна з баз російських загарбників, протягом години лунали сильні вибухи.
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