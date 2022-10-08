В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух

Усі подробиці уточнюються

У тимчасово окупованому Мелітополі в ніч проти 8 жовтня було чути звук потужного вибуху. Усі подробиці уточнюються. Про це повідомив мелітопольський голова Іван Федоров.

«Неспокійна ніч для окупантів у Мелітополі. Пролунав гучний вибух», - зазначив мер.

За даними, оприлюдненими Федоровим, звук було чути близько 00:01 години.

Вранці 6 жовтня у захопленому Мелітополі та прилеглих районах прогриміли потужні вибухи . У північній частині Мелітополя, де розташована одна з баз російських загарбників, протягом години лунали сильні вибухи.