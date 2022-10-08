В окупованому Іловайську «бавовна»: горить склад окупантів (відео)
В Іловайську вночі прогримів потужний вибух
Після опівночі 8 жовтня у тимчасово окупованому Іловайську на Донеччині прогримів вибух. Про це повідомляються місцеві Telegram-канали.
Після вибуху виникла масштабна пожежа.
Як повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ», в Іловайську бавовна.
За даними радника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, в Іловайську сьогодні палає дуже великий склад окупантів.
Як повідомлялося, у районі Кримського мосту зранку 8 жовтня пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму.
Крім того, в тимчасово окупованому Мелітополі в ніч проти 8 жовтня було чути звук потужного вибуху.
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