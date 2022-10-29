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Кулеба про позицію Орбана: Угорщину треба просто перечекати

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кулеба про позицію Орбана: Угорщину треба просто перечекати
Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає Віктора Орбана хитрим політиком
фото з відкритих джерел

Поки що позиція Угорщини не завдає критичної шкоди Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поки що не бачить критичної шкоди для України від позиції Угорщини. Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

Тому Україна не змінюватиме своєї позиції щодо Угорщини. «Є якісь чутливі речі, але критичної шкоди немає. Буде критична шкода - мінятимемо позицію. Поки що в нього (прем'єра Віктора Орбана – ред.) своя внутрішня політика. Він у неї грає, воює за гроші Брюсселя, критикує Брюссель, це їхні справи. Все буде нормально», – запевнив Кулеба.

Як відомо, угорська влада послідовно виступає за припинення санкцій ЄС проти Росії, стверджуючи, що вони не працюють і лише шкодять угорцям.

«Орбан – дуже хитрий політик. Навіть якщо він спалить усі мости, то збудує понтонну переправу. Угорщину треба просто перечекати... Стільки скільки треба», – вважає Кулеба.

Нагадаємо, уряд Угорщини позиціонує себе як найпереконливіший противник санкцій проти Росії. Крім того, Віктор Орбан закликає свою країну готуватися до затяжної війни у Європі.

Відзначимо, що Угорщину сколихнули антиурядові протести.

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Теги: росія санкції війна Угорщина Віктор Орбан Україна Європейський союз

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