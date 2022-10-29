Захід змінив підхід до ядерного стримування Росії – Кулеба

Очільник МЗС заявив, що Захід перейшов від абстрактних погроз до конкретизації наслідків

Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що на Заході відбулася важлива зміна в контексті ядерного стримування Росії, оскільки країни Заходу перейшли від абстрактних попереджень на адресу РФ до опису конкретних наслідків у разі застосування Кремлем ядерної зброї. Про це він заявив в інтервʼю ТСН.

Він зазначив, що ще до початку повномасштабного вторгнення Україна вказувала партнерам на те, що їхні попередження Росії є надто абстрактними: «Росіяни сприймали це як запрошення, бо президент Путін розуміє тільки мову сили».

«І коли Росія вкинула дезінформацію про «брудну бомбу», відбулося дуже багато розмов у президента й мене з міжнародними партнерами. І дуже важливо, що партнери казали: ми довели до Російської Федерації, що буде, якщо вони вдадуться до застосування ядерної зброї. І ми зробили це мовою, яку розуміє президент Путін», – зазначає міністр.

За його словами, це означає «зміну підходів – від абстрактних погроз до конкретизації наслідків, до яких Росія не може підготуватися, щоб запобігти їхньому впливу».

«Це свідчить про те, що Захід дуже серйозно сприймає цю загрозу. Водночас Росія продовжує нагнітати, вони розпочали ядерні навчання «Гром», але зараз ситуація принципово інша. У нас нема підстав говорити, що Росія просто зараз готується завдати ядерного удару. Та вони, безумовно, нагнітають цю тему, розкручують певну логіку подій», – підсумував міністр.

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.

До слова, аналітики Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нагадують, що нещодавні заяви Росії про «українську брудну бомбу» не є чимось новим – російська пропаганда уже неодноразово поширювала фейки нібито про підготовку застосування Україною такої зброї. У центрі вважають, що Росії навряд чи вдасться переконати світ у реальності загрози «української брудної бомби», однак ці заяви викликають занепокоєння.

До слова, глава МЗС Росії Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати «брудну бомбу».