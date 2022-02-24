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    Події в Україні

    Кулеба звернувся до українців в усьому світі: Поширюйте правду про вторгнення Путіна

    Російські війська атакують українські об'єкти - Кулеба звернувся до українців в усьому світі: Поширюйте правду про вторгнення Путіна
    Російські війська атакують українські об'єкти
    фото: Associated Press

    Очільник МЗС: Путін напав, але ніхто не розбігається

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до українців у всьому світі. Очільник МЗС закликав розповсюджувати правду про вторгнення Путіна в Україну та закликати уряди до негайних дій.

    «До українських громад в усьому світі: Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій», – написав міністр у соцмережах.


    Вранці 24 лютого Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.

    Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

    Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

    Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

    Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.


    Теги: МЗС армія війна Путін обстріл воєнний стан Україна Дмитро Кулеба
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    Кулеба звернувся до українців в усьому світі: Поширюйте правду про вторгнення Путіна