Кулеба звернувся до українців в усьому світі: Поширюйте правду про вторгнення Путіна
Очільник МЗС: Путін напав, але ніхто не розбігається
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до українців у всьому світі. Очільник МЗС закликав розповсюджувати правду про вторгнення Путіна в Україну та закликати уряди до негайних дій.
«До українських громад в усьому світі: Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій», – написав міністр у соцмережах.
До українських громад в усьому світі:— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022
Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе.
Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій.
Вранці 24 лютого Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.
Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.
Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.
Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.
Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.