Росіяни захопили два населених пункти на Луганщині
У МВС заявили про перші два втрачені населені пункти
Російсько-окупаційні війська 24 лютого захопили два села у Луганській області – Городище та Мілове. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в інформації станом на 07:00.
До того ж терористи «ЛНР» оголосили про штурм міста Щастя на Луганщині.
Також за оперативними даними МВС у Хмельницькій області внаслідок артобстрілу загорівся склад паливно-мастильних матеріалів військової частини села Старокостянтинів.
У містах Краснопілля та Марганець, що на Дніпропетровщині, спалахнула пожежа на військових складах.
Тим часом у Вінницькій області в місті Тульчин та селі Бохан спалахнула пожежа у військових частинах.
У Луцьку підірвали телевежу, а на Київщині сталася пожежа військової частини поблизу Броварів.
Вранці 24 лютого Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.
Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.
Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.
Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.
Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.