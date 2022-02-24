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    Події в Україні

    Росіяни захопили два населених пункти на Луганщині

    Загарбник прийшов&nbsp;у села Городище та Мілове Луганської області - Росіяни захопили два населених пункти на Луганщині
    Загарбник прийшов у села Городище та Мілове Луганської області
    фото з відкритих джерел

    У МВС заявили про перші два втрачені населені пункти

    Російсько-окупаційні війська 24 лютого захопили два села у Луганській області – Городище та Мілове. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в інформації станом на 07:00.

    До того ж терористи «ЛНР» оголосили про штурм міста Щастя на Луганщині.

    Також за оперативними даними МВС у Хмельницькій області внаслідок артобстрілу загорівся склад паливно-мастильних матеріалів військової частини села Старокостянтинів.

    У містах Краснопілля та Марганець, що на Дніпропетровщині, спалахнула пожежа на військових складах.

    Тим часом у Вінницькій області в місті Тульчин та селі Бохан спалахнула пожежа у військових частинах.

    У Луцьку підірвали телевежу, а на Київщині сталася пожежа військової частини поблизу Броварів.

    Вранці 24 лютого Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.

    Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

    Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

    Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

    Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

    Теги: Росія МВС Луганщина війна обстріл воєнний стан
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    Росіяни захопили два населених пункти на Луганщині