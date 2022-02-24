Росіяни захопили два населених пункти на Луганщині

Російсько-окупаційні війська 24 лютого захопили два села у Луганській області – Городище та Мілове. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в інформації станом на 07:00.

До того ж терористи «ЛНР» оголосили про штурм міста Щастя на Луганщині.