Воєнний стан в Україні. Як працює «Укрзалізниця»

Інфраструктура «Укрзалізниці» не пошкоджена

АТ «Укрзалізниця» переходить у режим роботи надзвичайного стану. Відсьогодні в компанії починає працювати оперативний штаб, який буде оперативно координуватися з урядом, РНБО та іншими органами.

«Компанія продовжує працювати за графіком. Дякую всім колегам-залізничникам за злагоджену роботу, яка гарантує роботу економіки та забезпечує обороноздатність країни. Все буде Україна», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів, що інфраструктура «Укрзалізниці» не пошкоджена. Пасажирські потяги не пошкоджені, рух поїздів не зупинено.

Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану в Україні. Рішення підтримали 300 народних депутатів.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.