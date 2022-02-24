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    Воєнний стан в Україні. Як працює «Укрзалізниця»

    Компанія продовжує працювати за графіком - Воєнний стан в Україні. Як працює «Укрзалізниця»
    Компанія продовжує працювати за графіком
    фото з відкритих джерел

    Інфраструктура «Укрзалізниці» не пошкоджена

    АТ «Укрзалізниця» переходить у режим роботи надзвичайного стану. Відсьогодні в компанії починає працювати оперативний штаб, який буде оперативно координуватися з урядом, РНБО та іншими органами.

    «Компанія продовжує працювати за графіком. Дякую всім колегам-залізничникам за злагоджену роботу, яка гарантує роботу економіки та забезпечує обороноздатність країни. Все буде Україна», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

    Член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів, що інфраструктура «Укрзалізниці» не пошкоджена. Пасажирські потяги не пошкоджені, рух поїздів не зупинено.

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    Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану в Україні. Рішення підтримали 300 народних депутатів.

    Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

    Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

    Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

    Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

    Теги: РНБО Укрзалізниця Україна
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    Воєнний стан в Україні. Як працює «Укрзалізниця»