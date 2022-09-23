Купив у росіян. Кім похвалився трофейним «Тигром»

Віталій Кім закликає росіян продавати військову техніку

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім показав російський бронеавтомобіль «Тигр», який він нібито купив у росіян. Про це Кім написав у своєму Telegram-каналі.

Посадовець розповів, що здійснити таку угоду можна анонімно через Telegram-канал «Николаевский Ванек»

«В нас поповнення техніки. Окупанти, краще не на «похороні» купляти «Ладу», а можна нам продати техніку, залишитись живим, повернутись додому та купити собі ту «Ладу», – розповів Кім.

Куплений «Тигр» не в найкращому технічному стані – росіяни його лагодили навіть за допомогою кришки від каструлі.

«Це нічого. Ми його приведемо до порядку. І відправимо в бій. Гроші платимо», – розповів Кім.

На відео разом з Кімом з’явився і генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко.

Нагадаємо, раніше українські захисники захопили сучасну російську командно-спостережну машину «Канонада» під час наступальних дій на Харківщині.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше також показав, які трофеї отримали українські захисники від рашистів.

Як відомо, триває 212 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.