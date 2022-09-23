Окупанти вдарили по Миколаєву: уражено офісну будівлю

Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, водогін та електромережі

Вночі 23 вересня близько 00:35 у Миколаєві лунали вибухи. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«Попередньо, уражено офісну будівлю об’єкта промислової інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджено приватні будинки, водогін та електромережі. Детальна інформація уточнюється.

Вчора, 22 вересня, внаслідок обстрілу с. Українка, Галицинівської громади виникла пожежа житлового будинку. Також з реактивної системи залпового вогню «Смерч» обстріляно прибережну смугу Куцурубської громади.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста. Є постраждалі.

До слова, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.