«Київводоканал» запевняє, що вода з-під крана абсолютно безпечна

«Київводоканал» поставив під сумнів результати перевірок води Лабораторниц центром МОЗ

Компанія «Київводоканал» заявляє, що водопровідна вода в столиці безпечна та відповідає санітарним нормам. Про це йдеться в повідомленні компанії у відповідь на оприлюднені Головним управлінням Держпродспоживслужби в Києві результати перевірок питної води.

«Київводоканал» зазначив, що постійно контролює якість питної води, яка подається у домівки киян, на всіх етапах водопідготовки.

«Нашу роботу також контролює Головне управління Держпродспоживслужби в Києві, фахівці якого періодично відбирають проби питної води на наших об'єктах та у контрольних точках. І з другої половини 2021 року «Київводоканалу» приділялась підвищена увага з боку Держпродспоживслужби», – йдеться в повідомленні.

«Так, у серпні ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» провів дослідження та виявив занепокоєння деякими результатами у кількох контрольних точках та артезіанських свердловинах, про що направив нам листа. При цьому у пробах питної води, що були одночасно відібрані головною лабораторією «Київводоканалу», за вказаний період на насосних водопровідних станціях, артезіанських свердловинах та в контрольних точках водопровідних мереж не було виявлено відхилень», – сказано в повідомленні.

«Київводоканал» при цьому зауважив, що його головна лабораторія має сертифікат визнання вимірювальних можливостей від 30.10.2020 № ПТ-406/20, виданий ДП «Укрметртестстандарт», та починаючи з 2018 року щорічно бере участь у програмах перевірки кваліфікації, координованих акредитованим провайдером. «Щодо лабораторії ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ», то вона не акредитована в установленому порядку, і під час відбору проб були зафіксовані порушення методики відбору, отже об’єктивність та незалежність результатів досліджень, зроблених цією лабораторію, підлягає сумніву», – зазначив «Київводоканал».

«Тому для встановлення об’єктивних результатів, на початку вересня ми запропонували фахівцям Лабораторного центру МОЗ сумісно з представниками нашої Головної лабораторії провести повторне дослідження, а для впевненості запросили колег з лабораторії ДП «Укрметртестстандарт» для відбору арбітражних проб і надання незалежної оцінки якості питної води. Результати лабораторних дослідження кожної з лабораторій свідчили про відповідність якості питної води всіх проаналізованих проб нормативним вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10)», – заявив «Київводоканал».

«Київводоканал» постійно проводить лабораторні дослідження води

Компанія додає, що за результатами проведених усіма трьома лабораторіями досліджень проб питної води на об’єктах «Київводоканалу» за листопад та грудень 2021 року якість питної води була визнана такою, що відповідає нормативним вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, відхилень від нормативних показників не виявлено.

«Отже питна вода, яка подається у домівки киян, абсолютно безпечна», – підсумував «Київводоканал».

Нагадаємо, раніше Головне управління Держпродспоживслужби в Києві оприлюднило результати перевірки 259 об’єктів водопостачання в 2021 році, які виявилися невтішними.