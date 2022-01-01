Із 1 січня підвищилися тарифи на воду: скільки будемо платити

Національний регулятор підвищив тарифи для 45 підприємств

З 1 січня в Україні підвищилися тарифи на воду. Зокрема, у Києві тарифи на водопостачання та водовідведення зросли на 20%. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Як повідомлялося раніше, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення про підвищення тарифів ще 22 грудня 2021 року. Тарифи зросли для 45 підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення.

Зокрема, у Києві тарифи зросли на 20% - з 25,38 до 30,384 грн за куб. м. На централізоване водопостачання – до 16,164 грн за кубометр з ПДВ, централізоване водовідведення - до 14,22 грн за кубометр з ПДВ.

Зазначається, що тарифи зміняться для 45 водоканалів, і найбільші тарифи для побутових споживачів встановлено для клієнтів:

КП «Облводоканал» (Запоріжжя) – 54,63 грн (без ПДВ) за 1 кубометр;

КП «Уманьводоканал» – 47,92 грн за 1 кубометр;

КП «Бердянськводоканал» – 47,56 грн.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2022 року почнуть діяти нові тарифи на доставку газу – їх затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.