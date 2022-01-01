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    Із 1 січня підвищилися тарифи на воду: скільки будемо платити

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    В Україні зросли тарифи на водопостачання - Із 1 січня підвищилися тарифи на воду: скільки будемо платити
    В Україні зросли тарифи на водопостачання
    Фото з відкритих джерел

    Національний регулятор підвищив тарифи для 45 підприємств

    З 1 січня в Україні підвищилися тарифи на воду. Зокрема, у Києві тарифи на водопостачання та водовідведення зросли на 20%. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

    Як повідомлялося раніше, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення про підвищення тарифів ще 22 грудня 2021 року. Тарифи зросли для 45 підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення.

    Зокрема, у Києві тарифи зросли на 20% - з 25,38 до 30,384 грн за куб. м. На централізоване водопостачання – до 16,164 грн за кубометр з ПДВ, централізоване водовідведення - до 14,22 грн за кубометр з ПДВ.

    Зазначається, що тарифи зміняться для 45 водоканалів, і найбільші тарифи для побутових споживачів встановлено для клієнтів:

    • КП «Облводоканал» (Запоріжжя) – 54,63 грн (без ПДВ) за 1 кубометр;
    • КП «Уманьводоканал» – 47,92 грн за 1 кубометр;
    • КП «Бердянськводоканал» – 47,56 грн.

    Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2022 року почнуть діяти нові тарифи на доставку газу – їх затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

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    Теги: газ тарифи ціни водопостачання
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    Із 1 січня підвищилися тарифи на воду: скільки будемо платити