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    Напередодні Нового року частина киян залишилася без води (адреси)

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    Вода зникла в будинках на десяти вулицях Києва - Напередодні Нового року частина киян залишилася без води (адреси)
    Вода зникла в будинках на десяти вулицях Києва
    фото з відкритих джерел

    Аварійні бригади водоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень

    У четвер, 30 грудня, у Києві через аварії на мережі відсутнє холодне водопостачання в будинках на десяти вулицях. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Так, наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • вул. Звіринецька, 85/87, 87б, 96, 89/2, 1/92
    • вул. Лісна, 28А, 28Б
    • пров. Хутоярівський, 2, 3, 5
    • пров. Куренівський, 4/8, 17, 9/5
    • вул. Ливарська, 3
    • пр-т. Степана Бандери, 7, 9, 9Е
    • вул. Путивльська, 52
    • вул. Радистів, 8, 64
    • вул. Петра Радченка, 3, 5, 7, 9, 11, 13
    • вул. Олекси Тихого, 85/16, 87, 89А, 91А, 85А

    Аварійні бригади водоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Нагадаємо, Головне управління Держпродспоживслужби в Києві оприлюднило результати перевірки 259 об’єктів водопостачання в 2021 році, які виявилися невтішними.

    Проте, «Київводоканал» заявляє, що водопровідна вода в столиці безпечна та відповідає санітарним нормам.

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    Теги: Київ вода Київводоканал аварія водопостачання
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    Напередодні Нового року частина киян залишилася без води (адреси)