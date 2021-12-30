Напередодні Нового року частина киян залишилася без води (адреси)
Аварійні бригади водоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень
У четвер, 30 грудня, у Києві через аварії на мережі відсутнє холодне водопостачання в будинках на десяти вулицях. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Так, наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- вул. Звіринецька, 85/87, 87б, 96, 89/2, 1/92
- вул. Лісна, 28А, 28Б
- пров. Хутоярівський, 2, 3, 5
- пров. Куренівський, 4/8, 17, 9/5
- вул. Ливарська, 3
- пр-т. Степана Бандери, 7, 9, 9Е
- вул. Путивльська, 52
- вул. Радистів, 8, 64
- вул. Петра Радченка, 3, 5, 7, 9, 11, 13
- вул. Олекси Тихого, 85/16, 87, 89А, 91А, 85А
Аварійні бригади водоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі.
Нагадаємо, Головне управління Держпродспоживслужби в Києві оприлюднило результати перевірки 259 об’єктів водопостачання в 2021 році, які виявилися невтішними.
Проте, «Київводоканал» заявляє, що водопровідна вода в столиці безпечна та відповідає санітарним нормам.
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