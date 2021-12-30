Напередодні Нового року частина киян залишилася без води (адреси)

Вода зникла в будинках на десяти вулицях Києва

Аварійні бригади водоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень

У четвер, 30 грудня, у Києві через аварії на мережі відсутнє холодне водопостачання в будинках на десяти вулицях. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Так, наразі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами:

вул. Звіринецька, 85/87, 87б, 96, 89/2, 1/92

вул. Лісна, 28А, 28Б

пров. Хутоярівський, 2, 3, 5

пров. Куренівський, 4/8, 17, 9/5

вул. Ливарська, 3

пр-т. Степана Бандери, 7, 9, 9Е

вул. Путивльська, 52

вул. Радистів, 8, 64

вул. Петра Радченка, 3, 5, 7, 9, 11, 13

вул. Олекси Тихого, 85/16, 87, 89А, 91А, 85А

Аварійні бригади водоканалу працюють над ліквідацією пошкоджень на мережі.

Нагадаємо, Головне управління Держпродспоживслужби в Києві оприлюднило результати перевірки 259 об’єктів водопостачання в 2021 році, які виявилися невтішними.

Проте, «Київводоканал» заявляє, що водопровідна вода в столиці безпечна та відповідає санітарним нормам.