Зарплати, пенсії, тарифи, податки у 2022 році

Зміни не такі страшні, якщо до них бути готовим

Зарплати, пенсії, тарифи, податки… Що чекає на нас у новому році?

У 2022 році на українців чекає багато новацій, деякі з них не надто приємних. Але, як кажуть, головне, аби не було гірше...

Отже, підвищуються тарифи, зростають податки. Щоправда, індексація пенсій, підвищення мінімальних зарплат також не скасовуються.

Зарплати і виплати

Прожитковий мінімум

Загальний прожитковий мінімум зріс ще місяць тому, 1 грудня 2021, до 2 393 грн. Таким він буде і з 1 січня 2022 року:

для працездатних осіб – до 2 481 грн;

для дітей віком до шести років – до 2 100 грн,

для дітей від 6 до 18 років – до 2 618 грн;

для осіб, які втратили працездатність, – до 1 934 грн.

Загалом у 2022-му прожитковий мінімум підвищуватиметься двічі: у липні (до 2 508 грн) та у грудні (до 2 589 грн). Крім того, прожитковий мінімум зросте:

для працездатних осіб – відповідно до 2 600 грн та 2 684 грн;

для дітей віком до шести років – з липня до 2 201 грн, з грудня – 2 272 грн;

для дітей віком 6-18 років – з липня до 2 744 грн та з грудня до 2 833 грн;

для осіб, які втратили працездатність: з 1 липня до 2 027 грн, з 1 грудня – до 2 093 грн.

Мінімальна зарплата

Верховна Рада заклала у держбюджеті-2022 підвищення соціальних стандартів. Воно буде поступовим: з 1 грудня 2021 року мінімалка вже становить 6500 грн. Подальше її підвищення заплановане на 1 жовтня 2022-го – до 6700 грн. У погодинному вимірі: зміни такі:

з 1 січня — 39,26 гривні;

з 1 жовтня — 40,46 гривні.

Наступного разу мінімалка збільшиться 1 січня 2023 року – до 7 176 грн.

З 1 грудня 2021 року мінімалка вже становить 6500 грн.

Соцвиплати

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дітей з інвалідністю вона становить 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Отже, розмір допомоги:

для дітей віком до 6 років становитиме з 1 січня 5250 грн, з 1 липня – 5502 грн і з 1 грудня – 5680 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня становитиме 6545 грн, з 1 липня – 6 860 грн і з 1 грудня – 7 082 грн.

Такі самі розміри виплат встановлюються і на дітей-сиріт.

Щодо аліментів – в Україні встановлено кілька розмірів аліментів: залежно від доходів батьків та прожиткового мінімуму. Гарантований мінімальний розмір аліментів на одну дитину, який сплачує батько чи матір у разі, якщо у них низькі доходи, становить не менше ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини, відповідного до її віку:

для дітей віком до 6 років з 1 січня він становитиме 1 050 грн, з 1 липня – 1 100 грн, з 1 грудня – 1 136 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1 309 грн, з 1 липня – 1 372 грн, з 1 грудня – 1 416 грн.

Рекомендований розмір аліментів на одну дитину дорівнює прожитковому мінімуму для дитини відповідного віку, який встановлює суд у разі достатності доходу платника аліментів, а максимальний розмір аліментів – це 10 прожиткових мінімумів, тобто:

на дитину до 6 років з 1 січня – 21 тис. грн, з 1 липня – 22 010 грн, з 1 грудня – 22 720 грн;

на дитину віком від 6 до 18 років з 1 січня - 26 180 грн, з 1 липня – 27 440 грн, з 1 грудня – 28 330 грн.

Виплати вагітним і розмір декретних виплат

Термін декретних виплат залежить від кількості дітей, яких виношує жінка:

якщо жінка виношує одну дитину – 126 днів (70 днів до і 56 днів після пологів);

якщо жінка виношує двох дітей - 140 днів (по 70 днів до і після пологів).

Розмір декретних виплат становить 100% від середньої зарплати за місцем роботи, тобто розраховується, скільки жінка заробила за останній рік, і потім цю суму ділять на кількість відпрацьованих днів. Це число і буде платою за один день декретної відпустки.

Якщо жінка не працює, вона також має право на виплати – від держави, це мінімум 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто з 1 січня такі виплати становитимуть 620 грн, з 1 липня – 650 грн, з 1 грудня – 671 грн.

Виплати при народженні дитини

У 2022 році сума виплат при народженні дитини становить 41 280 грн, причому 10 320 грн жінка отримає одразу, а решту суми отримуватиме впродовж наступних трьох років, по 860 грн щомісячно. Однак є ймовірність, що виплати буде збільшено до 50 тис. грн: якщо Верховна Рада ухвалить відповідний закон.

Пакунок малюка

Пакунок малюка батьки можуть отримати грошима або в натуральній формі. У грошовій формі він становить:

з 1 січня — 6 300 грн;

з 1 липня — 6 603 грн;

з 1 грудня — 6 816 грн.

Однак ці гроші можна витрачати не на усе підряд, а лише на певні групи дитячих товарів і тільки у тих магазинах, які є учасниками проекту «Монетизація одноразової натуральної допомоги». Їх перелік можна подивитися тут.

Можна або забрати пакунок, або отримати гроші на суто дитячі товари

Мінімальна пенсія

З 1 січня 2022 року розмір мінімальної пенсії зросте до 1 934 грн.

Наступного підвищення слід чекати 1 липня: пенсія збільшиться до 2 027 грн, а ще за кілька місяців, з 1 грудня, – до 2 093 грн.

Крім того, з початку 2022 року підвищення на 9% від розміру пенсії передбачено для жінок віком 60 років.

Пенсії родичам захисників АТО/ООС

З 1 січня 2022 року розмір мінімальної пенсії кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС, повинен становити не менше, ніж 7 800 грн.

Пенсії для ліквідаторів

З 1 січня зросте розмір пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС:

14 600 грн - з І групою інвалідності;

9 500 грн - з ІІ групою інвалідності;

7 000 грн - з ІІІ групою інвалідності.

Зарплати

Зросте зарплата для лікарів

Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплати для лікарів з 1 січня 2022 року. За його словами, з зарплата лікарів складатиме мінімум 20 тис. грн.

«Середня зарплата лікаря по Україні буде 24 тисяч гривень», – заявив Зеленський, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Як раніше розповідав головний санлікар Віктор Ляшко, підвищення стосуватиметься медиків, які працюють із програмою медичних гарантій. Зарплати зростуть завдяки тому, що вдалося збільшити програму медичних гарантій щонайменше на 33,8 млрд грн.

Як відомо, у держбюджеті на наступний рік передбачені кошти на збільшення оплати праці медиків. Передбачається, що зарплата середнім медичним працівникам складатиме 13,5 тис. грн, а для лікарів – 20 тис. грн. Працівники закладів охорони здоров'я отримуватимуть доплати за престижність роботи у розмірі від 300 до 500%.

Підвищення зарплат для освітян

З 1 січня 2022 року зросте зарплата та розмір доплат від 10 до 35% для окремих категорій освітян.

Зарплата на 10% зросте для:

педагогічних працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;

педагогічних працівників у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;

педагогічних працівників у вищих професійно-технічних училищах;

педагогічних працівників у закладах освіти інтернатного типу.

На 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам, у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу.

На 25% – у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах).

На 30% – у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.

З 1 січня вчителі також можуть розраховувати на наступні доплати за класне керівництво:

для вчителів 1 – 4 та підготовчих класів у закладах загальної середньої освіти на 20% від окладу,

вчителям у 5 – 11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти – 25%,

викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти – 20%.

Зауважимо: у переліку освітян, яким підвищується оклад, відсутні вчителі закладів загальної середньої освіти, яких більшість в Україні. Це пов’язано тим, що свою добавку вони отримали з 1 грудня минулого року – на 8,4%. Це було передбачено Державним бюджетом на 2021 рік, нагадує пресслужба Міносвіти. Конкретні цифри такі:

директор закладу середньої освіти тепер отримує: від 15 742 до 17 057 грн;

молодий вчитель без категорії та стажу роботи: з 9 015 до 9 768 грн;

вчитель ІІ категорії: з 11 124 до 12 053 грн;

вчитель І категорії: з 11 912 до 12 906 грн;

вчитель вищої категорії: з 12 698 до 13 759 грн;

асистент вчителя: з 10 338 до 11 200 грн;

керівник гуртка: з 11 124 до 12 053 грн;

педагог-організатор І категорії: з 10 445 до 11 317 грн.

Тарифи

Ціна на газ

З 1 січня продовжить діяти річний тариф, на який українців перевели автоматично ще 1 травня 2021 року. Для тих, хто відмовився від нього, традиційно нараховуватимуть тариф, згідно з місячною пропозицією різних постачальників.

Річний тариф буде діяти до 30 квітня 2022 року: від 7,799 до 13,50 грн за кубометр газу (підвищувати постачальникам його не можна, лише знижувати). Яким тариф буде з 1 травня, передбачити неможливо, адже ця ціна залежить від цін на європейських хабах.

Місячний тариф у січні становитиме для українців у залежності від постачальника від 7,788 до 57,5 грн за кубометр газу.

Згідно з прогнозом Мінекономіки, газ для населення подорожчає на 20% наступного року, а середньорічна ціна на імпортований природний газ складе $347,5 за тисячу кубометрів. У НБУ прогнози ще менш оптимістичні: близько $460.

У бюджеті-2022 ціна газу для промисловості складе понад $350 за тисячу кубометрів.

Водопостачання та водовідведення

З 1 січня 2022 року для українців зросте вартість водопостачання так водовідведення. У кожному місті тарифи на кубометр холодної води будуть різнитись, адже на їх формування впливають різні обставини в регіонах.

Так, серед водоканалів в обласних центрах найвищий тариф для холодної води у водоканалу Дніпро-Кіровоград (Кропивницький): 45,97 грн за кубометр. Найнижчий – пропонує Харківводоканал: 24,52 грн за кубометр.

Згідно з підрахунками «Київводоканалу», середньостатистична сім'я з трьох осіб протягом місяця споживає в середньому 6,5 кубометрів холодної води. Тож для них тариф може зрости на 32,50 грн.

Податки

Для підприємців

Обсяг доходу платників єдиного податку у 2022 році не повинен перевищувати:

для І групи – 167 розмірів мінімальної заробітної плати – 1085500 грн;

для ІІ групи – 834 розміри мінімальної заробітної плати – 5421000 грн;

для ІІІ групи – 167 розмірів мінімальної заробітної плати – 7585500 грн.

З 1 січня зміниться розмір Розмір Єдиного податку для ФОПів:

Ставка єдиного податку, прив'язаного до прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, складає:

для І групи «спрощенців» розмір єдиного податку встановлює місцева влада, але не вище 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року (248,10 грн);

для ІІ групи розмір єдиного податку також встановлює місцева влада, але не вище 20% мінзарплати, встановленої на 1 січня звітного року (1300,00 грн).

Зміниться розмір єдиного соціального внеску. Так як ставка єдиного соціального внеску встановлена на рівні 22% від мінімальної заробітної плати, тому у 2022 році ЄСВ для платників єдиного податку становитиме:

з 1 січня 2022 року – 1 430 грн (22% від 6 500 грн);

з 1 жовтня 2022 року – 1 474 грн (6 700 грн від 22%).

За рік мінімальна сума відрахувань ЄСВ складе 17292 грн (1430 грн 9 міс. + 1474 грн х 3 міс). Вона однакова для всіх груп спрощеної системи оподаткування.

Податок на нерухомість

З 1 січня 2022 року зросте розмір ставок податку на нерухоме майно: вона повинна становити не більше, ніж 1,5% розміру мінімальної заробітної плати. З січня це 97,50 грн за квадратний метр бази оподаткування.

Податком на нерухомість обкладається площа, що знаходиться у власності фізичної особи та перевищує для квартири 60 квадратних метрів та 120 квадратних метрів для приватного будинку.

Наталія Сокирчук, «Главком»