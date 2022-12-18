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Лікарні Луганська заповнені пораненими окупантами, але рятувати їх нічим

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Лікарні Луганська заповнені пораненими окупантами, але рятувати їх нічим
фото з відкритих джерел

Для поранених російських військових не вистачає найнеобхідніших речей

У лікарнях окупованого Луганська вже не вистачає найнеобхіднішого для поранених російських вояків. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Поранені росіяни, кому щастить, на їхню думку, живими дістатися до переобладнаних у шпиталі лікарні міста Луганськ, почали стикатися з іншими перепонами. Кількість госпіталізованих значно збільшилася, а поставки до медзакладів – ні. Вже не вистачає найнеобхідніших речей», – розповів Гайдай.

Додаткові інвалідні візки та протипролежні матраци окупанти шукають у місцевих жителів.

Самі медики на окупованих територіях визнають, що не готові приймати таку кількість поранених. «Та і лікувати важких (поранених – ред.) ніхто не вчив. Бо цьогоріч змінилася і структура травми, і принципи надання медичної допомоги. Якщо раніше вони зазвичай працювали з кульовими пораненнями та монотравмою, то зараз це політравма і переважно пов'язана з мінно-вибуховими травмами», – переказав Гайдай слова медиків.

Як повідомлялося, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Стельмахівки і Серебрянського лісництва Луганської області.

Ворог обстріляв Макіївку, Площанку і Червонопопівку Луганщини. Також вогневого ураження зазнали райони Новоселівського і Стельмахівки.

 

Теги: росія окупанти війна лікарня Луганськ

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