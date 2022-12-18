Окупанти знищили виноробню, що пережила до цього дві світові війни

Виноробня та всі виноградники були окуповані 24 лютого

Окупанти розграбували історичне шато імені князя Трубецького, якому вже 126 років

На Херсонщині російські окупанти знищили одне із найстаріших виноробних господарств - шато імені Трубецького. Про це повідомила група «Інформаційний спротив».

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Історичному шато імені князя Трубецького вже 126 років. Воно пережило Першу та Другу світові війни. Перші виноградники висадили наприкінці 19-го століття.

Виноробня та всі виноградники були окуповані 24 лютого через кілька годин після початку вторгнення.

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«Виноробня постраждала сильно. Окупанти повністю пограбували колекцію вин, яку збирали кілька поколінь. Викрали сім пляшок вина, які зберігалися з початку 20 століття ще з часів князя Трубецького», – йдеться у повідомленні «Інформаційного спротиву».

Від дій окупантів постраждала будівля історичного шато та будинки на території. Окрім старовинних вин, окупанти вивезли обладнання та меблі ресторану, готелю, офісу, магазину. А також пошкодили лабораторію, замінували виноградники.

Як повідомлялося, внаслідок російської агресії найбільша у Європі птахофабрика «Чорнобаївська» на Херсонщині розграбована і зруйнована, на підприємстві згинули 4,4 млн птахів.

Крім того, окупанти на Луганщині грабують підприємство «Азот» у Сєверодонецьку, зокрема демонтують його обладнання та вивозять до РФ