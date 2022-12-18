Розвідка назвала кількість окупантів, готових здатися у полон

Окупанти користуються інформаційними ресурсами проєкту «Хочу жить»

Інформаційними ресурсами українського державного проєкту «Хочу жить», який дає можливість для окупантів здатися в полон, скористалися понад 1,2 млн осіб, більшість із яких на території РФ. Про це розповів представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Понад 1 мільйон 200 тисяч людей – це ті люди, які скористалися інформаційними ресурсами проєкту «Хочу жить». Із них левова частка – це люди, які перебувають на території так званої Російської Федерації. Це поки що не прямі звернення, але це люди, які вивчають для себе або для своїх рідних можливість зберегти життя у кривавій несправедливій війні окупантів Путіна проти України», – сказав Юсов.

Він повідомив, що щодня на гарячу лінію, в чат-бот та через інші контакти до проєкту звертаються понад 100 осіб.

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«Результати є, і вони вагомі, які стосуються і окремих рашистів, які здаються в полон, і цілих підрозділів, і це не лише рядові, але й офіцерський склад. Хоча найбільшу активність проявляють, безумовно, частково мобілізовані. Це люди, які взагалі не розуміють, що їм робити на війні в Україні й для чого вони тут опиняються», – розповів представник ГУР.

Український державний проєкт «Хочу жить» покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам. Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Повідомлялося, що до проєкту «Хочу жити» вже звернулися понад 4 тисячі російських військових для того, щоб добровільно здатися в полон.