Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка назвала кількість окупантів, готових здатися у полон

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Розвідка назвала кількість окупантів, готових здатися у полон
Окупанти здаються в полон цілими підрозділами
фото з відкритих джерел

Окупанти користуються інформаційними ресурсами проєкту «Хочу жить»

Інформаційними ресурсами українського державного проєкту «Хочу жить», який дає можливість для окупантів здатися в полон, скористалися понад 1,2 млн осіб, більшість із яких на території РФ. Про це розповів представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Понад 1 мільйон 200 тисяч людей – це ті люди, які скористалися інформаційними ресурсами проєкту «Хочу жить». Із них левова частка – це люди, які перебувають на території так званої Російської Федерації. Це поки що не прямі звернення, але це люди, які вивчають для себе або для своїх рідних можливість зберегти життя у кривавій несправедливій війні окупантів Путіна проти України», – сказав Юсов.

Він повідомив, що щодня на гарячу лінію, в чат-бот та через інші контакти до проєкту звертаються понад 100 осіб.

«Результати є, і вони вагомі, які стосуються і окремих рашистів, які здаються в полон, і цілих підрозділів, і це не лише рядові, але й офіцерський склад. Хоча найбільшу активність проявляють, безумовно, частково мобілізовані. Це люди, які взагалі не розуміють, що їм робити на війні в Україні й для чого вони тут опиняються», – розповів представник ГУР.

Український державний проєкт «Хочу жить» покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам. Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. 

Повідомлялося, що до проєкту «Хочу жити» вже звернулися понад 4 тисячі російських військових для того, щоб добровільно здатися в полон.

Читайте також: Як окупантам здатися в полон. Інструкція СтратКому набрала рекордну кількість переглядів
Теги: війна окупанти полон росія Україна розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірина Юрченко понад 30 років працює в «Укрзалізниці»
Мама Дмитра Козацького з Азовсталі розповіла, як дізналась про звільнення сина з полону
Вчора, 23:39
Окупанти дедалі частіше самостійно здаються у полон
Стало відомо, скільки окупантів здалися в полон за програмою «Хочу жити»
16 грудня, 06:41
Мурекезі був одним з щонайменше трьох американських ветеранів, заарештованих РФ
Обмін полоненими з РФ: Україна звільнила ветерана Повітряних сил США
14 грудня, 22:11

Події в Україні

Росіяни запускають по Україні «літальні трубки». Авіаексперт пояснив, що це таке
Росіяни запускають по Україні «літальні трубки». Авіаексперт пояснив, що це таке
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Розвідка назвала кількість окупантів, готових здатися у полон
Розвідка назвала кількість окупантів, готових здатися у полон
Нічна атака на Нікополь: є постраждалий та руйнування (фото)
Нічна атака на Нікополь: є постраждалий та руйнування (фото)
Випалена земля: Бахмут з висоти пташиного польоту (відео)
Випалена земля: Бахмут з висоти пташиного польоту (відео)
Запорізька область: окупанти готують жителям «новорічний подарунок»
Запорізька область: окупанти готують жителям «новорічний подарунок»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Зухвалі удари по російських авіабазах. Фаховий розбір з пілотом важкого бомбардувальника
13K
Генерал ЗСУ розповів, коли саме можна чекати нового наступу з Білорусі
11K
Зеленський програв два суди нардепам від партії Порошенка
11K
Китай починає пожирати РФ
11K
Постачав окупантам запчастини, воду та харчі: СБУ затримала зрадника
9342
У росіян істерика: Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг із Путіним (відео)

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Вчора, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту