Україна повернула двох дітей, яких незаконно утримували окупанти

За повернення 11-річного Марка та 18-річного Данила боролися майже два місяці

Мати дітей, Юлія, тривалий час була бранкою окупантів

Додому повернулися двоє дітей, яких окупанти утримували на тимчасово окупованих територіях та в РФ. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За повернення 11-річного Марка та 18-річного Данила боролися майже два місяці. 17 жовтня їхня мама Юлія звернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти евакуювати її синів: Марка – з тимчасово окупованого Тореза на Донеччині, Данила – з Росії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Юлія – уродженка Тореза, тривалий час була бранкою окупантів. Її вдалося звільнити у результаті безпрецедентного «жіночого обміну», коли в Україну повернулися відразу 108 полонянок кремля.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Щойно опинившись у вільній Україні, Юлія звернулася до Мінреінтеграції. Почалась довга та складна робота. Довелося долати багато перешкод. І ось нарешті Марк і Данило в Україні, з мамою. У воз’єднаної щасливої родини починається нове життя», – зазначають в міністерстві.

Нагадаємо, 14 грудня Україна повернула ще 64 військових ЗСУ із російського полону.