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Лінія фронту станом на 10 липня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 10 липня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 10 липня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1233-й день повномасштабної війни

Противник завдав три ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував 18 ракет і скинув 80 КАБ, здійснив 1171 удар дронами-камікадзе та 3967 обстрілів позицій наших військ.

Новини війни в Україні

10 липня станом на 22:00 відбулося 174 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 21 боєзіткнення з російськими загарбниками, на даний час точиться бій. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб, здійснив 254 обстріли, зокрема, п’ять із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська відбили три атаки ворога в районах Стариці, Вовчанська та Зеленого, ще одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 10 липня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив три атаки на позиції наших військ. Бої точилися в районах населених пунктів Западне та Степова Новоселівка.

Лінія фронту станом на 10 липня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські війська 26 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки й Григорівки, досі бої не вщухають у п’яти локаціях.

Лінія фронту станом на 10 липня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили 12 спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

Лінія фронту станом на 10 липня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили чотири ворожі атаки в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

Лінія фронту станом на 10 липня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Катеринівка та Русин Яр. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

Лінія фронту станом на 10 липня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 44 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка. Тривають чотири боєзіткнення. Ударів КАБами зазнали Покровськ та Новопавлівка.

Лінія фронту станом на 10 липня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 25 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Мирне, Шевченко та Зелене Поле. Бої продовжуються в чотирьох локаціях. Олексіївка опинилась під ударами авіабомб окупанта.

Лінія фронту станом на 10 липня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1233-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб ворог росіяни

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