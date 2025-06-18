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Лінія фронту станом на 17 червня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 17 червня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 17 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках

З початку доби загарбник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та скинувши 33 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 1138 дронів-камікадзе та здійснили 4599 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

17 червня станом на 22:00 відбулося 155 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку було знешкоджено було знешкоджено 166 окупантів, із них 101 – безповоротно. Також українські воїни знищили сім автомобілів, 12 мотоциклів, сім БпЛА, шість антен управління БпЛА, пошкоджено бойову броньовану машину, мотоцикл та чотири гармати окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, а також здійснив 211 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 17 червня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі безуспішно штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Кам’янка та Довгеньке.

Лінія фронту станом на 17 червня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальну дію в районі населеного пункту Степова Новоселівка, отримав відсіч.

Лінія фронту станом на 17 червня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 14 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Липового та в бік Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового та Серебрянського лісу. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 17 червня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Три ворожі штурми відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися в бік Серебрянки.

Лінія фронту станом на 17 червня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог 10 разів штурмував наші позиції в бік Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки. Наші воїни відбили всі атаки противника.

Лінія фронту станом на 17 червня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

15 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районі Диліївки та в напрямку Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру. Сили оборони зупинили 14 ворожих атак, триває бій.

Лінія фронту станом на 17 червня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку 

Від початку доби окупанти 53 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Коптєве, Полтавка, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Муравка, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка. Досі триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 17 червня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко. Одне боєзіткнення триває досі.

Лінія фронту станом на 17 червня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1209-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ наступ Генштаб окупанти

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