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Олексій Курпас Політтехнолог

Багатомільярдні удари. Про останні спецоперації СБУ у Росії

glavcom.ua
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Удари дронів СБУ завдали Росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів
фото: ssu.gov.ua

До росіян після ударів СБУ має дійти істина – їх техніка не захищена у жодному кутку РФ

У п'ятницю стало відомо, що Служба Безпеки знищила два літаки СУ-34 та ще два пошкодила. Росіяни використовують їх для скидання КАБів. У суботу СБУ повідомила про ще одну операцію: знищила ЗРК «Панцир С1» та три гелікоптери. Кожна з цих операцій ще рік тому була би головною подією місяця. Сьогодні вони йшли одна за одною, день за днем.

Про що це свідчить? Про системність дій підлеглих Малюка. Порядок, як відомо, б'є клас. А якщо наявне і одне, і інше, то ворог щотижнево буде нести величезні втрати. Із задоволенням прочитав найвідомішого авіаційного «зет-блогера» так званого «Файтбомбера», який так оцінив роботу СБУ: «Очередные многомиллиардные потери».

На початку тижня ми святкували день ЦСО «А», а вже в його кінці «альфівці» разом з іншими підрозділами Служби і Сил Оборони нанесли ворогу багатомільярдні втрати. Під керівництвом Малюка Служба розробила дієву стратегію використання безпілотників для різних задач – на полі бою і у глибокому тилу РФ. Від морських дронів до ударних БПЛА. Україна, не дає Росії домінувати в інноваціях.

На відміну від Росії, яка намагається взяти кількістю, Україна переграє технологічністю і новаторськими рішеннями. Служба Безпеки – локомотив таких рішень у Силах Оборони. СБУ розробила і впроваджує унікальну методику використання безпілотних технологій, щоб ефективно знищувати ворога та його техніку на полі бою, військові обʼєкти у глибокому тилу РФ, а також, щоб протидіяти розвідувальним дронам.

І що ще важливо. Удари дронів СБУ завдали Росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів. Ці всі мільярди режим Путіна спрямував би на війну. Знищені літаки вже не зможуть скидати КАБи, а ударні гвинтокрили бити по нашим позиціям на фронті.

До росіян після ударів СБУ має дійти істина – їх техніка не захищена у жодному кутку РФ. Ні на суші, ні на морі. Для режиму Путіна абревіатура СБУ стала символом втрати мільярдів доларів.

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Теги: Україна ворог росія війна

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Багатомільярдні удари. Про останні спецоперації СБУ у Росії
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