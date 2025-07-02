Харківщину атакувала «герань»: відео наслідків

У Куп’янському районі внаслідок атаки є загиблі та поранені

Російські терористи використали для атаки на Харківщину БпЛА «Герань-2». Харківська обласна прокуратура показала наслідки удару, передає «Главком».

Внаслідок атаки дронів виникло багато руйнувань.

Очільник місцевої обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у с. Борівське, внаслідок обстрілу (попередньо п’ятьох БпЛА типу «Герань-2») спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства. Площа пожежі, яка наразі локалізована, сягнула 800 м².

Є загиблий та поранений.

А у с. Волоська Балаклія, внаслідок обстрілу (попередньо п'ятьох БпЛА типу «Герань-2») горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства. Наразі пожежа ліквідована.

Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня Росія також атакувала «шахедами» Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження. Під ударом безпілотників опинилася Вилківська територіальна громада.