Харківщину атакувала «герань»: відео наслідків
У Куп’янському районі внаслідок атаки є загиблі та поранені
Російські терористи використали для атаки на Харківщину БпЛА «Герань-2». Харківська обласна прокуратура показала наслідки удару, передає «Главком».
Внаслідок атаки дронів виникло багато руйнувань.
Очільник місцевої обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у с. Борівське, внаслідок обстрілу (попередньо п’ятьох БпЛА типу «Герань-2») спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства. Площа пожежі, яка наразі локалізована, сягнула 800 м².
Є загиблий та поранений.
А у с. Волоська Балаклія, внаслідок обстрілу (попередньо п'ятьох БпЛА типу «Герань-2») горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства. Наразі пожежа ліквідована.
Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 2 липня Росія також атакувала «шахедами» Ізмаїльський район Одеської області. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження. Під ударом безпілотників опинилася Вилківська територіальна громада.
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