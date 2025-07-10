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Втрати ворога станом на 10 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Втрати ворога станом на 10 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 22972 бойових броньованих машин
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 10 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 10 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 10 липня втратила:

  • особового складу – близько 1030580 (+920) осіб;
  • танків – 11011 (+11) од;
  • бойових броньованих машин – 22972 (+3) од;
  • артилерійських систем – 30140 (+38) од;
  • РСЗВ – 1437 (+3) од;
  • засоби ППО – 1193 (+0) од;
  • літаків – 420 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44781 (+324) од;
  • крилаті ракети – 3436 (+0) од;
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54656 (+81) од;
  • спеціальна техніка – 3929 (+0) од.
Втрати ворога станом на ранок 10 липня
Втрати ворога станом на ранок 10 липня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 10 липня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі три ворожі кораблі, один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

Активність ворожого флоту станом на ранок 10 липня
Активність ворожого флоту станом на ранок 10 липня
ВМС ЗСУ
  • до Чорного моря – 4 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 4 суден, з них одне рухалося з протоки Босфор.

Нагадаємо, триває 1233-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати Україна росія війна

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