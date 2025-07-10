Втрати ворога станом на 10 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 10 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 10 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 10 липня втратила:
- особового складу – близько 1030580 (+920) осіб;
- танків – 11011 (+11) од;
- бойових броньованих машин – 22972 (+3) од;
- артилерійських систем – 30140 (+38) од;
- РСЗВ – 1437 (+3) од;
- засоби ППО – 1193 (+0) од;
- літаків – 420 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44781 (+324) од;
- крилаті ракети – 3436 (+0) од;
- кораблі/катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54656 (+81) од;
- спеціальна техніка – 3929 (+0) од.
Активність флоту окупантів станом на 10 липня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі три ворожі кораблі, один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 4 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 4 суден, з них одне рухалося з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1233-й день повномасштабної війни в Україні.