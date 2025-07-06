Зеленський підписав новий особливий санкційний пакет проти РФ

У пакеті – санкції проти 60 юридичних та 73 фізичних осіб

Президент України Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет проти РФ, який б'є по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у зверненні 6 липня.

У пакеті – санкції проти 60 юридичних та 73 фізичних осіб. Це обмеження за поданням Національного банку України.

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«Це й синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива. Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, санкційні обмеження Україна синхронізуватиме з європейськими партнерами та значимими юрисдикціями світу.

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«Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна – примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи.Наступного тижня ми готуємо й нові рішення, наші, українські, по синхронізації санкцій Європейського Союзу – всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі», – сказав глава держави.

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Нагадаємо, 1 липня президент Володимир Зеленський увів у дію три рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій і підписав відповідні укази.

Раніше Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти Росії, так само на 100% буде синхронізовано пакет європейських санкцій щодо Ірану. Тоді Зеленський підкреслив, що робота щодо синхронізації буде продовжена й зазначив, що очікує від українських державних інституцій «швидкого руху».