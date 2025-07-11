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Лінія фронту станом на 11 липня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 11 липня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 11 липня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1234-й день повномасштабної війни

Противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 82 КАБ, здійснив 1178 ударів дронами-камікадзе та 3972 обстріли позицій наших військ.

Новини війни в Україні

11 липня станом на 22:00 відбулося 145 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 15 боєзіткнень з російськими загарбниками, на даний час точиться три боєзіткнення. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, здійснив 317 обстрілів, зокрема, три із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська відбивали дві атаки ворога у районі Зеленого та в напрямку Петро-Іванівки, одне боєзіткнення триває. Від авіаційних ударів противника постраждали райони населених пунктів Великий Бурлук, Перовське, Одрадне та Вільхуватка.

Лінія фронту станом на 11 липня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ. Бої точилися в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та в напрямку Піщаного.

Лінія фронту станом на 11 липня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські війська 32 рази штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новий Мир, Карпівка, Середнє, Глущенкове, Колодязі та в напрямках Шандриголового, Торського й Серебрянки, досі бої не вщухають у дев’яти локаціях.

Лінія фронту станом на 11 липня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили п’ять спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

Лінія фронту станом на 11 липня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупиняли три ворожі атаки в напрямках Предтечиного, Ступочок та Білої Гори, наразі триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 11 липня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та в напрямках Плещіївки, Катеринівки. Сили оборони стримують натиск противника та вже відбили дев’ять штурмових дій.

Лінія фронту станом на 11 липня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 45 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, Дачне, Котлине, Горіхове, Олексіївка, Малинівка, Лисівка, Шевченко та в напрямку Покровська, Сергіївки й Родинського. Тривають три боєзіткнення.

Авіація агресора завдала ударів КАБами по районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Новоолександрівка, Новопавлівка, Суворове та Покровськ.

Лінія фронту станом на 11 липня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 12 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Новопіль, Новосілка та Зелене Поле. Авіаударів зазнали Січневе та Великомихайлівка.

Лінія фронту станом на 11 липня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1234-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог ЗСУ

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