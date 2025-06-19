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Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2025 року

Ростислав Вонс
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Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1212-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 163 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора загарбники завдали по території України 40 авіаційних ударів, скинули 58 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3269 дронів-камікадзе та здійснили 5111 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 99 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лобанівка Харківської області; Новодарівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Новодарівка, Малинівка Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, артилерійський засіб та один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося 29 боєзіткнень. Ворог завдав девʼять авіаційних ударів, скинув 19 керованих бомб, здійснив 205 артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки, Липців та Довгенького.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямку Шандриголового і Карпівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

У районах Григорівки противник два рази атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано 15 боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 15 атак у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та в бік Яблунівки й Новоспаського.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 48 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новопавлівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгірного, Полтавки, Попового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 20 разів атакував наші позиції у районах Запоріжжя, Багатиря, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля та Шевченка.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші оборонці відбили одну ворожу атаку в напрямку Щербаків.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1212-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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