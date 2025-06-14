Втрати ворога станом на 14 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 14 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 14 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 14 червня втратила:
- особового складу – близько 1002690 (+1130) осіб,
- танків – 10937 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22798 (+7) од,
- артилерійських систем – 29157 (+52) од,
- РСЗВ – 1417 (+1) од,
- засоби ППО – 1185 (+1) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40586 (+79),
- крилаті ракети – 3337 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51928 (+107) од,
- спеціальна техніка – 3914 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 13 червня
- В Чорному морі один ворожий корабель;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден.
Нагадаємо, триває 1207-й день повномасштабної війни в Україні.
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