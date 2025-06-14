Обстріл Запоріжжя, напруженість між Іраном та Ізраїлем: головне за ніч

Ізраїль, відбиваючись від ударів, атакував міста Ірану у відповідь

Росіяни обстріляли Запоріжжя, Іран та Ізраїль обмінювались ударами, стало відомо про загибель трьох українців у ДТП у Франції, дрони уразили хімічний завод у Ставропольському краї.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 14 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Запоріжжя

У ніч проти 14 червня російські терористи обстріляли Запоріжжя. Близько 03:00 у регіоні пролунали сирени повітряної тривоги.

Загроза була пов'язана з ударними дронами. Згодом у місті прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо, що росіяни нанесли по місту щонайменше п'ять ударів.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. У місті виникли пожежі та здіймається дим.

На місцях атак працюють екстрені служби.

Протистояння Ірану та Ізраїля: що відомо станом на ранок 14 червня

Увечері 13 червня стало відомо, що Тегеран запустив понад сотні балістичних ракет по території Ізраїлю. Атака здійснювалась у декілька черг. Єменці спостерігали за ударами Ірану по Ізраїлю в прямому ефірі на великому екрані.

За повідомленням Axios, США допомагають Ізраїлю перехоплювати іранські ракети.

Міністр оборони Ізраїля Ісраель Кац заявив, що Іран перейшов червоні лінії, коли наважився запустити ракети по цивільних населених пунктах в Ізраїлі.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу у вечірньому відео звернувся безпосередньо до іранського народу, закликавши «встати, щоб ваші голоси почули».

За повідомленням Al Mayadeen, іранська ракета влучила в ядерний дослідницький центр у Тель-Авіві. Ізраїль, відбиваючись від ударів Ірану, атакував міста Ірану у відповідь.

Так, стало відомо, що у міжнародному аеропорту Мехрабад у Тегерані спалахнула пожежа. Інформаційне агентство Fars, що належить Корпусу вартових ісламської революції Ірану, підтвердило, що щонайменше два снаряди влучили в район аеропорту.

За даними Армії оборони Ізраїлю, удари були завдані по авіабазах, що використовуються іранськими військово-повітряними силами поблизу міст Хамадан і Тебріз.

У повідомленні вказано, що авіабаза поблизу Тебрізу була знищена в результаті ударів.

ДТП у Франції забрала життя трьох українців

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в аварії загинули українці.

«Жахливі новини про трагічну ДТП автобуса у Франції, у якій постраждало багато українців, зокрема дітей. Вони поверталися з навчального обміну із французького ліцею в Бретані», – написав президент.

Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України. Ще двоє людей у важкому стані, за їхні життя борються французькі медики. Решта дітей має середні та легкі поранення, усім їм надається необхідна допомога.

МЗС України негайно направило до місця події команду дипломатів і консулів на чолі з Послом України у Франції.

Дрони уразили хімічний завод у Ставропольському краї

У ніч проти 4 червня дрони уразили підприємство «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї.

Зазначається, що це підприємство є найбільшим у Росії виробником азотних добрив та аміаку, що входить до групи «ЄвроХім».

Загальні виробничі потужності складають понад 1 мільйон тонн аміаку та 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Виробництво карбаміду досягає 0,89 мільйона тонн на рік.

«Зафіксовано падіння уламків у промисловій зоні Невинномиська. За оперативними даними, є постраждалий, йому надається необхідна медична допомога. На місці працюють оперативні служби. Проводиться обстеження території», – заявив губернатор Володимир Володимиров.