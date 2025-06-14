Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Запоріжжя, напруженість між Іраном та Ізраїлем: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Обстріл Запоріжжя, напруженість між Іраном та Ізраїлем: головне за ніч
Головні новини ночі проти 14 червня
фото: Запорізька ОВА

Ізраїль, відбиваючись від ударів, атакував міста Ірану у відповідь

Росіяни обстріляли Запоріжжя, Іран та Ізраїль обмінювались ударами, стало відомо про загибель трьох українців у ДТП у Франції, дрони уразили хімічний завод у Ставропольському краї.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 14 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Запоріжжя

У ніч проти 14 червня російські терористи обстріляли Запоріжжя. Близько 03:00 у регіоні пролунали сирени повітряної тривоги.

Загроза була пов'язана з ударними дронами. Згодом у місті прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо, що росіяни нанесли по місту щонайменше п'ять ударів.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. У місті виникли пожежі та здіймається дим.

На місцях атак працюють екстрені служби.

Протистояння Ірану та Ізраїля: що відомо станом на ранок 14 червня

Увечері 13 червня стало відомо, що Тегеран запустив понад сотні балістичних ракет по території Ізраїлю. Атака здійснювалась у декілька черг. Єменці спостерігали за ударами Ірану по Ізраїлю в прямому ефірі на великому екрані.

За повідомленням Axios, США допомагають Ізраїлю перехоплювати іранські ракети.

Міністр оборони Ізраїля Ісраель Кац заявив, що Іран перейшов червоні лінії, коли наважився запустити ракети по цивільних населених пунктах в Ізраїлі.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу у вечірньому відео звернувся безпосередньо до іранського народу, закликавши «встати, щоб ваші голоси почули».

За повідомленням Al Mayadeen, іранська ракета влучила в ядерний дослідницький центр у Тель-Авіві. Ізраїль, відбиваючись від ударів Ірану, атакував міста Ірану у відповідь.

Так, стало відомо, що у міжнародному аеропорту Мехрабад у Тегерані спалахнула пожежа. Інформаційне агентство Fars, що належить Корпусу вартових ісламської революції Ірану, підтвердило, що щонайменше два снаряди влучили в район аеропорту.

За даними Армії оборони Ізраїлю, удари були завдані по авіабазах, що використовуються іранськими військово-повітряними силами поблизу міст Хамадан і Тебріз.

У повідомленні вказано, що авіабаза поблизу Тебрізу була знищена в результаті ударів.

ДТП у Франції забрала життя трьох українців

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в аварії загинули українці. 

«Жахливі новини про трагічну ДТП автобуса у Франції, у якій постраждало багато українців, зокрема дітей. Вони поверталися з навчального обміну із французького ліцею в Бретані», – написав президент.

Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України. Ще двоє людей у важкому стані, за їхні життя борються французькі медики. Решта дітей має середні та легкі поранення, усім їм надається необхідна допомога.

МЗС України негайно направило до місця події команду дипломатів і консулів на чолі з Послом України у Франції. 

Дрони уразили хімічний завод у Ставропольському краї

У ніч проти 4 червня дрони уразили підприємство «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї. 

Зазначається, що це підприємство є найбільшим у Росії виробником азотних добрив та аміаку, що входить до групи «ЄвроХім».

Загальні виробничі потужності складають понад 1 мільйон тонн аміаку та 1,4 мільйона тонн аміачної селітри на рік. Виробництво карбаміду досягає 0,89 мільйона тонн на рік.

«Зафіксовано падіння уламків у промисловій зоні Невинномиська. За оперативними даними, є постраждалий, йому надається необхідна медична допомога. На місці працюють оперативні служби. Проводиться обстеження території», – заявив губернатор Володимир Володимиров.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя пожежа Ізраїль завод українці Володимир Зеленський президент інфраструктура Беньямін Нетаньягу ракета поранення відео росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль завдав масованого удару по Ірану
Удар Ізраїлю по Ірану. Що означає ця війна для України?
Вчора, 08:51
Нагадаємо, Росія цієї ночі вдарила по Харкову дронами. Ворог застосував 17 БпЛА типу «Герань-2»
«Варто не боятись». Зеленський звернувся до партнерів після обстрілу РФ
11 червня, 13:23
Бійці бригади «Спартан» взяли в полон 31-річного окупанта з Москви
Полонений москвич розповів, як потрапив під удар російських дронів
11 червня, 05:32
Нічна масована атака на Київ: троє загиблих, рятувальні роботи тривають (фото)
Нічна масована атака на Київ: троє загиблих, рятувальні роботи тривають (фото)
6 червня, 11:44
Лі Чже Мьон заявив, що зробить усе, щоб полегшити труднощі людей
Південна Корея обрала президента: ним став опозиціонер Лі Чже Мьон
3 червня, 23:08
Разом із побратимами Єнот захищав Київщину, Сумщину, Харківщину та Запоріжжя
Поліг під час ракетного обстрілу на Запоріжжі. Згадаймо Василя Драгомирецького
3 червня, 09:00
Україна хоче, щоб американські партнери дотиснули росіян до припинення вогню сильними санкціями – Зеленський
Зеленський оцінив пропозицію росіян припинити вогонь на два-три дні: Ідіоти
2 червня, 20:58
Як зникнення слова «перемога» впливає на українців
Чому з українського дискурсу зникло слово «перемога»?
30 травня, 18:58
Загинуло чотири людини
На Хмельниччині через атаку РФ пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загиблі та поранені
25 травня, 06:58

Події в Україні

Запоріжжя. З'явились кадри наслідків ворожого обстрілу
Запоріжжя. З'явились кадри наслідків ворожого обстрілу
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 14 червня
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 14 червня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 червня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 14 червня 2025
Обстріл Запоріжжя, напруженість між Іраном та Ізраїлем: головне за ніч
Обстріл Запоріжжя, напруженість між Іраном та Ізраїлем: головне за ніч
Росія вдарила по Запоріжжю: виникли пожежі
Росія вдарила по Запоріжжю: виникли пожежі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 червня: ситуація на фронті
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 червня 2025
85K
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію
33K
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
8599
Окупанти знайшли нове місце для запуску «шахедів» на території України
7020
Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua