Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Генштаб підтвердив ураження російського заводу «Купол», який виробляє зенітки та дрони

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб підтвердив ураження російського заводу «Купол», який виробляє зенітки та дрони
Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ
скріншот з відео

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони

Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

За наявною інформацією, внаслідок удару було зафіксовано точні влучання у корпус №1 на майданчику №1 підприємства. Після влучань на території заводу виникла пожежа. Дані про масштаби пошкоджень уточнюються.

Сили оборони України наголошують, що продовжують вживати всіх необхідних заходів, аби змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

Теги: Генштаб росія завод пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп умив руки і показав, що він за Путіна
Трамп умив руки і показав, що він за Путіна
5 червня, 06:51
Путін демонстративно зневажає будь-які спроби переговорів
У Трампа почалося політичне похмілля
6 червня, 15:25
У Чернігові пролунали вибухи
Окупанти атакували Чернігів: є пошкодження будинку
6 червня, 01:48
Над столицею здійнявся дим
Сім районів Києва зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу – Ткаченко
10 червня, 05:35
Нічна масована атака на Київ: троє загиблих, рятувальні роботи тривають (фото)
Нічна масована атака на Київ: троє загиблих, рятувальні роботи тривають (фото)
6 червня, 11:44
Не ультиматум, а компроміс. Президент України вперше назвав поступки, на які готова Україна
Не ультиматум, а компроміс. Президент України вперше назвав поступки, на які готова Україна
14 червня, 14:36
Марко Рубіо: США віддані підтримці російського народу, який продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього
Держсекретар США привітав росіян з днем Росії та заявив про віддану підтримку
12 червня, 08:42
Україна передала російській стороні поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту
Україна розпочала безстроковий санітарний обмін полоненими
14 червня, 16:37
Обмінювати дітей на військових? Зеленський розповів про неприйнятну пропозицію РФ
Обмінювати дітей на військових? Зеленський розповів про неприйнятну пропозицію РФ
16 червня, 16:58

Соціум

Генштаб підтвердив ураження російського заводу «Купол», який виробляє зенітки та дрони
Генштаб підтвердив ураження російського заводу «Купол», який виробляє зенітки та дрони
Російські силовики провели затримання азербайджанських бізнесменів (відео)
Російські силовики провели затримання азербайджанських бізнесменів (відео)
Ексзаступник міністра оборони РФ Іванов отримав 13 років тюрми
Ексзаступник міністра оборони РФ Іванов отримав 13 років тюрми
У Росії розбився Су-34
У Росії розбився Су-34
Стала відома одна з причин рекордної спеки в Європі
Стала відома одна з причин рекордної спеки в Європі
Пекельна спека в Італії: у лікарнях черги
Пекельна спека в Італії: у лікарнях черги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
45K
Лімузини, водії, помічники та кухарка. Названо експрезидента, який перейшов на довічне утримання держави
36K
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також
33K
Іран вручив Україні ноту протесту через підтримку Ізраїлю
31K
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua