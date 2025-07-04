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У Підмосков’ї уражено підприємство з виробництва бойових частин для «шахедів» – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У Підмосков’ї уражено підприємство з виробництва бойових частин для «шахедів» – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Внаслідок атаки виникла пожежа та сильне задимлення в районі ураженого підприємства

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що сьогодні вночі дрони атакували місто Сергіїв Посад у Підмосков’ї. Про це передає «Главком».

Внаслідок атаки уражено підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу «шахед».

«У рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ «ФНПЦ «Науково-дослідний інститут прикладної хімії» (Сергіїв Посад, Московська область РФ)», – йдеться в повідомленні.

Під час війни підприємство здійснювало, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії Російської Федерації проти України.

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«Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта. Результати ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості ворога завдавати повітряних ударів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – додали в Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні вночі дрони також атакували важливий для окупантів завод у Ростовській області.

Теги: війна окупанти ЗСУ Генштаб росія

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