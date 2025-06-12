Лінія фронту станом на 12 червня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1205-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали 62 авіаційних ударів, скинувши 92 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 863 дрони-камікадзе та здійснили 3536 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

12 червня станом на 22:00 відбулося 168 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Куп'янському напрямку

Агресор атакував у напрямках Піщаного та Новоплатонівки – українські захисники зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 17 разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове. Шість боєзіткнень не вщухають.

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку

Ворог шість разів штурмував позиції наших захисників у напрямку Білої Гори. Сили оборони відбили п’ять атак загарбників, одна триває до цього часу.

На Торецькому напрямку

Двадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку – поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка. Три боєзіткнення ще не завершилися.

На Покровському напрямку

Противник атакував у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки. Наші захисники зупинили 38 штурмових дій противника, ще шість боєзіткнень тривають. Авіаударів зазнав населений пункт Козацьке.

На Новопавлівському напрямку

Ворог двадцять вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар. Наразі тривають сім боєзіткнень. Авіаударів зазнали Приютне, Новопіль та Ольгівське.

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 22 атаки противника, три з яких тривають дотепер. Також ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 33 керовані авіаційні бомби, здійснив 158 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1205-й день повномасштабної війни в Україні.