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Лінія фронту станом на 12 червня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 12 червня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 12 червня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1205-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали 62 авіаційних ударів, скинувши 92 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 863 дрони-камікадзе та здійснили 3536 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

12 червня станом на 22:00 відбулося 168 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 12 червня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор атакував у напрямках Піщаного та Новоплатонівки – українські захисники зупинили вісім ворожих спроб просунутися вперед, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 12 червня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 17 разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове. Шість боєзіткнень не вщухають.

Лінія фронту станом на 12 червня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили три штурми окупаційних військ у районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

Лінія фронту станом на 12 червня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог шість разів штурмував позиції наших захисників у напрямку Білої Гори. Сили оборони відбили п’ять атак загарбників, одна триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 12 червня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Двадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку – поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка. Три боєзіткнення ще не завершилися.

Лінія фронту станом на 12 червня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Противник атакував у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки. Наші захисники зупинили 38 штурмових дій противника, ще шість боєзіткнень тривають. Авіаударів зазнав населений пункт Козацьке.

Лінія фронту станом на 12 червня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог двадцять вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар. Наразі тривають сім боєзіткнень. Авіаударів зазнали Приютне, Новопіль та Ольгівське.

Лінія фронту станом на 12 червня. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 22 атаки противника, три з яких тривають дотепер. Також ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 33 керовані авіаційні бомби, здійснив 158 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 12 червня. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1205-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати Генштаб ворог війна окупанти

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