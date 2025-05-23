Поліг під час виконання завдання на Курщині. Згадаймо Романа Панащука

Романа Панащука мобілізували до лав Збройних сил України у вересні 2024 року

Олександр був найменшим у багатодітній родині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Панащука.

Молодший сержант Роман Панащук загинув, боронячи Україну від ворога, 8 травня 2025 року на Курському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Роман Панащук народився 30 листопада 1990 року у Рівному. Навчався у школі №9. Працював на будівництві. Останні роки доглядав хвору маму після інсульту.

У вересні 2024 року Романа мобілізували до лав Збройних сил України.

У вересні 2024 року Романа мобілізували до лав Збройних сил України фото: Рівненська міська рада/Facebook

Попри всі життєві труднощі, чоловік завжди залишався добрим, чуйним і відкритим чоловіком.

«Він був найменшим у родині… Завжди допомагав, нікому не відмовляв, був щирим, добрим, працьовитим. Його любили всі – рідні, друзі, сусіди. Йому можна було довіряти все», – пригадує сестра Валентина.

34-річний молодший сержант Роман Панащук загинув, боронячи Україну від ворога, 8 травня 2025 року на Курському напрямку.

Попрощалися з Романом Панащуком 21 травня 2025 року на майдані Незалежності у Рівному. Після чого воїн знайшов вічний спочинок на міському кладовищі «Нове».

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Прощання із захисником України Романом Панащуком фото: Рівненська міська рада/Facebook

У героя залишилися мама, чотири сестри, брат, племінники та племінниці.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.